Les Patriotes de la polyvalente Bélanger étaient en action cette fin de semaine

Les Patriotes juvéniles et atomes de la polyvalente Bélanger à Saint-Martin étaient en action en fin de semaine.

Patriotes juvéniles

Les Patriotes juvéniles amorçaient leurs séries éliminatoires ce samedi 26 octobre. Pour se faire, ils affrontaient le Phénix de la polyvalente de La Pocatière qui n'avait qu'une seule défaite en saison régulière.

Les Patriotes ont débuté les hostilités avec un majeur de Pier-Émile Lacasse sur la première séquence offensive. Les visiteurs ont ensuite marqué un touché pour porter la marque à 7-6 en faveur des Beaucerons. Les Patriotes ont alors marqué sur chacune de leurs trois prochaines séquences offensives à la suite du touché du Phénix. Un ballon a été recouvré par le joueur dominant Alexis Gilbert sur un botté d'envoi qui a été un jeu clé dans la rencontre. La défensive a créé des revirements et des jeux clés en étant physique dans les bons moments. Mavrick Patry a réalisé une interception lors du deuxième quart. Bien que l'offensive des Patriotes ait été dominante par la passe tout au long de l'année, c'est le jeu au sol qui c'est illustré avec plus de 230 verges au sol et 5 touchés au sol (Pier-Émile Lacasse 2, Elliot Poulin, Pier-Olivier Bolduc et Maël Perron). Elliot Poulin a rejoint par la passe deux joueurs dans la zone des buts, Pier-Émile Lacasse et Samuel Mercier.

Grâce au brillant jeu des demis défensifs des Patriotes, le Phénix a été limité à seulement 12 points. Les Beaucerons l'ont emporté par la marque de 54-12 dans un match à sens unique.

Jimmy Boulet était très fier de la préparation de ses joueurs. « Ils ont mis beaucoup de temps pendant la semaine d'entrainement pour connaître les stratégies de l'adversaire et ça a payé tôt dans la rencontre », a-t-il mentionné.

Les Patriotes accueilleront donc les Wisigoths de Collège Sainte-Anne de La Pocatière pour la finale régionale du RSEQ la fin de semaine prochaine. Le duel s'annonce enlevant, car les Wisigoths n'ont pas connu la défaite cette saison avec une fiche de six victoires et un match nul.

La formation de la Pocatière n'a accordé que 41 points durant toute la saison, soit la meilleure fiche défensive de la ligue à douze équipes. Les Patriotes quant à eux, n'ont pas connu la défaite en saison régulière et possèdent la meilleure fiche offensive du circuit avec 340 points marqués en sept rencontres. La date et l'heure restent toujours à déterminer, mais la rencontre se disputera sur le terrain de la polyvalente Bélanger.

Patriotes atomes

Les Patriotes de la polyvalente Bélanger recevaient la visite des Athlétiques d'Ancienne-Lorette ce samedi 26 octobre. Les deux formations avaient terminé au deuxième rang de leur division respective et jouaient leur dernier match de la saison. C'est par une défaite crève-cœur que les Patriotes se sont inclinés 31-14. L'adversaire a produit deux touchés très rapides en début de rencontre, mais la défensive a su se ressaisir en effectuant de gros jeux pas la suite. Le porteur de ballon Oldritche Nadeau a connu un fort match avec plusieurs grosses courses en plus d'inscrire les deux majeurs de la troupe de Saint-Martin. Jacob Lacasse a complété le pointage avec un botté de converti.

« Malheureusement, les blessures et la température froide et venteuse n'ont pas aidé la situation, le jeu aérien des Patriotes s'en est vu affecté. Ce fut tout de même une saison incroyable et je suis très fier de l'amélioration de mes joueurs », a affirmé l'entraineur-chef Cédric Quirion.

Patriotes cadets

Les cadets étaient en pause ce weekend, car ils étaient classés d'office pour la demi-finale avec leur première position au classement. Ils accueilleront aussi les Wisigoths dans leur match de demi-finale. La date et l'heure restent toujours à déterminer, mais la rencontre sera, elle aussi, à la polyvalente Bélanger.