Le Giovannina toujours invaincu, premier gain des Hunters

Cinq rencontres étaient au programme au cours du week-end dans la Ligue de hockey Côte-Sud. Au terme de celles-ci, notons que le Giovannina de Sainte-Marie conserve sa fiche parfaite, ayant signé un quatrième gain en autant de sorties.

Seule équipe sans victoire, les Hunters de Saint-Prosper ont finalement brisé la glace en prenant la mesure du Pavage Jirico qui n’avait pas encore subi la défaite en temps réglementaire avant ce match.

Seul le Décor Mercier de Montmagny n’était pas en action au cours du week-end.

Le Giovannina toujours invaincu

Le Giovannina de Sainte-Marie tentait de préserver sa fiche parfaite en ce début de saison alors que la formation mariveraine recevait la visite de ses voisins de la route 173, le Familiprix de Saint-Joseph, au Centre Caztel le vendredi 25 octobre.

Mené à l’attaque par Christophe Nadeau qui a enregistré un doublé en plus d’amasser une passe, le Giovannina n’a fait qu’une bouchée du Familiprix, l’emportant par la marque de 7-2. Les Mariverains ont amorcé le match en force dès le début de l’engagement initial alors que Nicolas Létourneau inscrivait son 2e de la saison en avantage numérique à 2:34.

William Dumont, sans aide, portait la marque 2-0 à la 11e minute et tôt en deuxième, Yannick Roy redonnant vie aux visiteurs à 4:45. Les locaux ont toutefois répliqué avec trois autres buts sans réplique avant la fin de la période médiane, ceux-ci étant l’œuvre de Christophe Nadeau à 8:07, Greg Gauthier à 12:04 et Christophe Nadeau, son 2e du match, à 15:29.

L’attaque du Giovannina ne s’est pas arrêtée là avec deux autres buts en troisième, soit ceux de Nicolas Létouneau (son 2e du match) à 1:07 et Félix-Antoine Chabot à 17:55, ce dernier inscrit 18 secondes seulement après le deuxième de la saison d’Alexandre Mathieu qui a été l’autre marqueur du Familiprix.

Première victoire des Hunters

Seule équipe n’ayant pas savouré la victoire jusqu’ici cette saison, les Hunters de Saint-Prosper ont remédié à la situation en disputant leur meilleur match de cette jeune saison, prenant la mesure du Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli 5-2, devant leurs partisans, samedi soir au Centre récréatif Desjardins.

Les Hunters ont amorcé le match en force grâce à Nathaniel Doyon qui a inscrit un tour du chapeau naturel dès la période initiale. Il a sonné la charge à 1:02 en complétant une manœuvre d’Alexandre Roy et Darius Gibson avant de doubler l’avance des siens avec un but sans aide à 7:26. Une fois de plus avec le soutien d’Alexandre Roy, il a complété son tour du chapeau à 17:03.

Après une deuxième période sans aide, le jeu s’est ouvert davantage en troisième, chaque équipe inscrivant deux buts. Après que Justin Hébert eut rétréci l’écart lors d’un avantage numérique à 6:45, Alexandre Roy a redonné une avance de deux buts à 7:06.

Édouard Ouellet a inscrit le 2e but du Pavage Jirico lors d’un désavantage numérique à 12:15, mais Alexandre Roy a fermé les livres en enregistrant son deuxième but de la période, le 5e des siens, un but sans aide à 18:54. La victoire est allée au gardien Léo Deblois qui a bloqué 21 des 23 tirs dirigés vers lui.

Le Plastiques Moore surprend les Mercenaires

Fort de sa première victoire de la saison la semaine précédente à Saint-Charles, le Plastiques Moore de Saint-Damien se rendait à l’aréna de Saint-Gilles afin de se mesurer aux Mercenaires de Lotbinière qui connaissaient, eux aussi, un excellent début de saison avec trois gains en autant de sorties. Sans complexes, la formation bellechassoise a eu raison des Mercenaires par la marque de 6-2.

La première fut des plus égale sur la feuille de pointage, chaque équipe inscrivant un but. Raphaël Corriveau a donné les devants au Plastiques Moore à 8:04, Samuel Bisson répliquant 18 secondes plus tard.

Saint-Damien a inscrit le seul but de la période médiane alors que Jean-Maxime Bond donnait les devants aux siens à 13:39. Après qu’Alex Falardeau eut créé l’égalité pour les Mercenaires lors d’un avantage numérique à 3:42 en troisième, les visiteurs ont explosé avec quatre buts sans réplique pour se sauver avec la victoire.

Le nouveau venu Dylan Asselin Racine a donné les devants aux siens avec son premier but de l’année à 8:43, puis Raphaël Corriveau, avec son 2e du match, doublait cette avance à 14:04 sur une passe de Marc-Antoine Houde qui allait ensuite ajouter un 5e but pour le Plastiques Moore à 15:56. Charles Dulac-Simard a complété en marquant dans un filet désert à 16:28.

Les Éperviers s’inclinent devant le Pavage Jirico

Dans le dernier match de la soirée, le vendredi 25 octobre, les Éperviers de Saint-Charles se rendaient à Saint-Jean-Port-Joli pour y affronter le Pavage Jirico. Ces derniers, menés en attaque par Édouard Ouellet qui a amassé quatre points, dont deux buts, ont eu raison des Éperviers par la marque de 6-3.

La première période fut des plus égale, chaque équipe inscrivant deux buts. Après qu’Émile Lambert eut donné les devants aux locaux à 2:03, Hubert Pouliot créait l’égalité à 8:52. Joshua Desmarais a profité d’un avantage numérique pour redonner les devants au Pavage Jirico 12:45, mais Charles Bergeron ramenait tout le monde à la case départ avec son 2e de la saison à 19:22.

Chaque équipe a ajouté un but en deuxième : Émile Lambert, avec son deuxième du match, a momentanément redonné l’avantage d’un but au Pavage Jirico à 2:54, Tyler Cantin créant de nouveau l’égalité un peu moins de quatre minutes plus tard.

C’est en troisième période que le match s’est joué, le Pavage Jirico inscrivant trois buts sans réplique pour l’emporter : Édouard Ouellet s’est démarqué en désavantage numérique puis en avantage numérique, filets inscrits successivement à 5:29 et 9:50, Janin Desjardins complétant la marque lors d’une supériorité numérique, lui aussi, à 17:01.

Les Mercenaires en prolongation

Dans le dernier match du week-end présenté dimanche après-midi au Centre Frameco de Saint-Joseph, la défensive était à l’honneur et un filet de Maxime Paquet, inscrit à 2:49 au début de la période de prolongation, a permis aux Mercenaires de Lotbinière de triompher du Familiprix de Saint-Joseph par la marque de 2-1.

Aucun but n’a été inscrit dans les deux premières périodes, toute l’offensive se déroulant dans le dernier tiers du match. Philippe-Olivier Rochette, avec son premier de la saison, avait donné les devants au Familiprix à 4:51 en troisième, Joey Beaudoin forçant la tenue de la prolongation avec un but tardif à 18:11.

Notons l’excellente performance des deux gardiens lors de cette rencontre : Ludovic Boisvert n’a cédé qu’une fois sur 39 lancers, Hubert Morin n’accordant que deux buts sur 49 tirs.

Classement

Avec ses quatre victoires en autant de sorties, le Giovannina de Sainte-Marie domine le classement général de la LHCS avec 8 points, le même nombre que les Mercenaires de Lotbinière qui disputé un match de plus (4-1). Saint-Jean-Port-Joli est actuellement troisième avec 7 points en 5 matchs, suivi par Montmagny et Saint-Damien (4 points chacun), Saint-Joseph (3 points) ainsi que Saint-Charles et Saint-Prosper qui ont deux points chacun.

Prochains matchs

Quatre parties sont à l’affiche ce week-end prochain, dont trois qui auront lieu le vendredi 1er novembre: Saint-Joseph visitera Saint-Jean-Port-Joli (20 h 30), Saint-Damien sera à Sainte-Marie (20 h 45) et Montmagny recevra la visite des Mercenaires de Lotbinière à 21 h. Saint-Prosper sera de passage à l’aréna J.E. Métivier de Saint-Damien pour se mesurer au Plastiques Moore le dimanche 3 novembre à 14 h.

Rédaction: Serge Lamontagne, relationniste