Chevaliers de Lévis: victoire à l’arraché en prolongation  

La troupe de Pier-Luc Giguère avait subi un premier revers cette saison vendredi soir dernier alors que les Riverains l’avaient emporté en prolongation. Les Chevaliers de Lévis Giguère souhaitaient retrouver le chemin victorieux le plus rapidement possible et c’est ce qu’ils ont fait dimanche après-midi, à Trois-Rivières.

La route entre Lévis et Trois-Rivières n’est pas la plus longue, mais c’est une première période ardue pour les Lévisiens alors qu’ils cherchent leur exécution ainsi que leur rapidité. L’offensive de Lévis, qui a déjà plus de 80 buts pour, cherchent tant bien que mal de s’inscrire à la marque, mais c’est les Estacades qui ont le dessus. La marque demeure 0-0 après 20 minutes de jeu.

Une deuxième période qui ne représente pas plus l’identité que Lévis s’est forgée depuis le début de la saison alors que le jeu n’est pas digne des faits saillants de la semaine. Rapidement, les Estacades ouvrent le bal alors qu’Olivier Boutin déjoue Ryan Gagné avec 16 secondes de jouées à la période. L’inverse se produit alors que les Chevaliers nivellent le pointage suite au but du vétéran Emerik Paris. Il s’agit de son 3e de la campagne et des mentions d’aide sont portées aux fiches de Samuel Cloutier ainsi que de Elliot Lacroix. Après 40 minutes de jeu, 1-1.

Les Estacades sont, à nouveau, rapides à reprendre les devants alors qu’à 30 secondes Anthony Dontigny marque. Les Chevaliers retrouvent un semblant de leur style de jeu et un bon travail du troisième trio mène au premier de la saison d’Elliot Labonté, un but marqué à force égale. Le reste de la période est partagé et envoie les deux formations en période supplémentaire.

Les Chevaliers voulaient éviter le même sort que vendredi et c’est ce qui arrive alors que Paris sert une savante passe à Malyk Côté qui marque d’un tir sur réception. Lévis l’emporte 3-2.

À noter qu’Emerik Paris jouait son 100e match en saison régulière dans l’uniforme des Chevaliers. Il devient le 4ejoueur avec plus de 100 parties dans l’histoire de la concession.

Les trois étoiles RDS sont dans l'ordre, Olivier Boutin (Estacades), Justin Vigneault (Estacades_, et Ryan Gagné (Chevaliers).

Les Chevaliers seront du côté de Saint-Eustache vendredi soir alors qu’ils disputeront la victoire contre les Vikings.

Texte: Mathieu Caron, relationniste Les Chevaliers de Lévis