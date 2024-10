Football: les Condors accèdent aux séries éliminatoires

Les Condors football du Cégep Beauce-Appalaches ont brillamment terminé leur saison régulière en remportant une victoire décisive de 35-17 contre les Nordiques du Collège Lionel-Groulx, samedi dernier.

Ce succès assure aux Condors la cinquième place au classement général de la saison régulière et leur permet d’accéder aux séries éliminatoires.

Les trois quarts-arrières des Condors, Hubert Drouin, Charles Boulianne et Raphaël Jalbert, ont combiné leurs talents pour accumuler 281 verges par la passe et deux touchés. Olivier Dubé s'est illustré avec six réceptions, totalisant 153 verges, dont une pour un touché, tandis que Maverick Boily a marqué l'autre touché par la passe.

L’attaque au sol n’a pas été en reste, accumulant 151 verges et deux autres touchés, réalisés par Antoine Quirion et Charles Boulianne. La défensive des Condors s’est aussi montrée solide, limitant le jeu au sol des Nordiques à seulement 73 verges. Mathias Boily a été un pilier défensif avec quatre plaqués, cinq plaqués assistés et deux sacs du quart-arrière.

À la fin du match, une cérémonie s’est déroulée pour rendre hommage aux 12 finissants des Condors football 2024.

«Nous tenons à remercier chaleureusement les joueurs des Condors football pour leur confiance envers le Cégep Beauce-Appalaches dans l’obtention de leur diplôme et leur engagement envers notre programme de football. Votre parcours est une source de fierté pour l’équipe, le Cégep et toute la communauté. Vous pouvez être fiers de votre persévérance et de vos accomplissements, tant sur le terrain que dans vos études » a déclaré Jean-Philippe Vachon, directeur des études et de la vie étudiante du Cégep Beauce-Appalaches.

L’équipe des Condors football a montré son engagement envers la communauté en amassant plusieurs boîtes de denrées non-périssables pour Moisson Beauce.

Les Condors se tournent maintenant vers les séries éliminatoires et se rendront à Sherbrooke pour affronter les Volontaires du Cégep de Sherbrooke, ce samedi 2 novembre, lors du premier tour.