Le Club de natation régional de Beauce connaît un très bon début de saison

La troupe de Pier-Luc Giguère avait subi un premier revers cette saison vendredi soir dernier alors que les Riverains l’avaient emporté en prolongation. Les Chevaliers de Lévis Giguère souhaitaient retrouver le chemin victorieux le plus rapidement possible et c’est ce qu’ils ont fait dimanche après-midi, à Trois-Rivières. La route entre Lévis ...