Le centre d’arts martiaux Kaizen rafle 16 médailles au tournoi Grapplers League

Ce samedi 2 novembre, les élèves du centre d’arts martiaux Kaizen de Saint-Georges ont brillé au tournoi Grapplers League Québec, qui se tenait à l’académie Saint-Louis.

Au total, 11 athlètes de Kaizen ont ramené 16 médailles, plaçant le centre en 4e position des meilleures académies de la journée avec 27 victoires au compteur.

Les jeunes et adultes de l’équipe Kaizen se sont illustrés dans leurs catégories respectives, remportant 7 médailles d’or, 5 d’argent et 4 de bronze. « Nous sommes immensément fiers de nos athlètes », a déclaré Audrey Samson, propriétaire et entraîneure au Centre d'arts martiaux Kaizen.

Voici le palmarès des athlètes :

Médailles d’or

• Sophia Pouliot : Enfants (Filles), Gi / Grise / Junior / -45 kg

• Zachary Vachon : Homme, NoGi / Blanche / Adult / -85,5 kg (Moyen-Lourd)

• Zachary Vachon : Homme, Gi / Blanche / Adult / -88,3 kg (Moyen-Lourd)

• Zachary Vachon : Homme, Absolue NoGi / Blanche / Adult / Open Weight

• Tristan Nusillard : Homme, Gi / Mauve / Adult / -82,3 kg (Moyen)

• Pier Gagné : Homme, NoGi / Blanche / Master 3 (41+) / -73,5 kg (Léger)

• Pier Gagné : Homme, Gi / Blanche / Master 1 (30+) / -76 kg (Léger)

Médailles d’argent

• Francis Brousseau : Homme, Gi / Blanche / Adult / -70 kg (Plume)

• Francis Brousseau : Homme, NoGi / Blanche / Adult / -67,5 kg (Plume)

• Simon Roy : Homme, NoGi / Blanche / Master 1 (30+) / +97,5 kg (Ultra-Lourd)

• Simon Roy : Homme, Gi / Blanche / Master 1 (30+) / +100,5 kg (Ultra-Lourd)

• Dereck Brousseau : Homme, NoGi / Blanche / Adult / -73,5 kg (Léger)

Médailles de bronze

• Maëlly Duquet : Enfants (Filles), Gi / Jaune / Junior / -42 kg

• Simon Roy : Homme, Absolue Gi / Blanche / Master 1 / Open Weight

• Robin Gonzalez Villegas : Homme, NoGi / Brune / Noire / Adult / -67,5 kg (Plume)

• Olivier Frappier : Homme, Gi / Bleue / Adult / -82,3 kg (Moyen)