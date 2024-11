Défaite en prolongation pour La Guadeloupe face à Coaticook

L’équipe de La Guadeloupe s’est inclinée de peu face au Dynamik Service agricole de Coaticook, ce samedi 2 novembre, dans un match serré qui s’est conclu en prolongation.

Malgré une belle remontée qui a forcé les prolongations, le DLC de La Guadeloupe a finalement perdu 3-2, après un but de Maël Plante, marqué seulement 63 secondes après le début de la période supplémentaire.

Les Coaticookois avaient pris une avance de 2-0 en deuxième période avec les buts de Francis Poulin et Antonin Fréchette. Mais le DLC de La Guadeloupe n’a pas baissé les bras : Samuel Turcotte a marqué son troisième but de la saison, suivi d’un filet d’Antoine Veilleux, qui a signé son premier but pour égaliser le score. Le gardien de La Guadeloupe, Dany Bellavance, a été sollicité à 35 reprises contre 29 tirs pour Philippe Dion du côté de Coaticook.

Les autres résultats de la fin de semaine

Dans les autres matchs de la fin de semaine, le JB de Daveluyville continue de dominer le classement après une victoire de 4-3 contre le Desjardins – Wild de Windsor vendredi soir. Grâce à cette victoire, Daveluyville compte maintenant 14 points et maintient sa première place.

Le Maçonnerie Lauzière de Saint-Cyrille a également remporté un match serré en prolongation contre les Lumberjacks d’East Angus, finissant avec un score de 6-5. Cette victoire permet à Saint-Cyrille de rester dans la course avec 9 points, derrière Coaticook et les autres équipes du peloton de tête.

Le Dynamik Service agricole de Coaticook a aussi assuré sa place au deuxième rang du classement avec une victoire supplémentaire de 5-0 contre les Nordik Blades de Val-des-Sources vendredi, propulsant ainsi Coaticook à 12 points.

Les Cobras de Princeville, de leur côté, ont enregistré un quatrième gain consécutif avec une victoire convaincante de 6-1 contre East Angus, tandis que le Sauro de Lac-Mégantic a également connu une bonne soirée en battant Les Constructions Côté de Louiseville au score de 6-3.

Avec les résultats de cette fin de semaine, Daveluyville mène toujours le classement avec 14 points, suivi de Coaticook à 12 points. Windsor, Lac-Mégantic et Princeville sont à égalité avec 10 points chacun, tandis que Saint-Cyrille suit de près avec 9 points. La Guadeloupe, pour sa part, occupe le bas du classement avec 3 points.