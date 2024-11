Les Patriotes juvéniles remportent la finale régionale du RSEQ

Les Patriotes juvéniles de la Polyvalente Bélanger de Saint-Martin ont remporté samedi la finale régionale du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ)

Ils disputaient leur match contre les Wisigoths du Collège Sainte-Anne-de-La-Pocatière.

La défensive beauceronne a été la première à s'illustrer en forçant l'adversaire a accorder un touché de sûreté. Avec une avance de 2-0 en fin de premier quart, les Patriotes ont creusé l'écart avec une longue passe d'Elliot Poulin vers Samuel Mercier pour le majeur. Les Patriotes frappent à nouveau avec un touché au sol d'Elliot Poulin au 2e quart, portant la marque à 15-0. Les Wisigoths ont ensuite riposté avec un majeur sur la séquence suivante, réduisant l'écart à 15-6. Suite à une belle séquence offensive, les hommes de Jimmy Boulet marquent un majeur avec une passe piège en direction de Pier-Émile Lacasse. Le tableau indique donc 22-6 en faveur des Patriotes à la mi-temps.

Lors du troisième engagement, la défensive du Collège Sainte-Anne a pris le contrôle du match, forçant trois revirements sur l'excellente attaque des Patriotes. Ils profiteront de ces erreurs pour marquer un autre touché au sol. Ils rateront ensuite leur converti de deux points.

Voyant que l'offensive éprouvait des difficultés, c'est la jeune brigade défensive beauceronne qui a volé le match au quatrième quart. Le front défensif muni d'Alexis Gilbert, Malik Branchaud, Olivier Morissette et Thomas St-Pierre ont causé des ennuis à l'offensive adverse en réalisant cinq sacs du quart et une dizaine de plaqués pour pertes. C'est Juan Roman Garcia qui a bénéficié de cette pression en réalisant une interception importante avec neuf minutes à faire au match. Les Patriotes ont ensuite simplifié le cahier de jeu pour protéger le ballon et écouler les dernières secondes du match.

C'est le centre des Patriotes, Pier-Olivier Bolduc, qui a réalisé le jeu du match avec l'aide de sa ligne offensive. C'est dans une formation spéciale qu'il s'est aligné comme quart-arrière pour aller chercher des courts gains avec des faufilades du quart. Toutefois, durant une de ces faufilades, le joueur de ligne, Pier-Olivier Bolduc s'est échappé sur 40 verges pour un majeur avec moins de sept minutes à faire. L'ambiance après le jeu était tout simplement électrique nous mentionne Jimmy Boulet. C'est le touché qui venait sceller l'issue du match par la marque de 28-12 en faveur de Bélanger.

Les Patriotes de Bélanger remportent ainsi leur 8e titre de champions régionaux de leur histoire. En plus de mettre la main sur un titre de champions de saison, ils terminent au premier rang des points marqués dans leur ligue. Le tout a été fait avec seulement 12 finissants sur une totalité de 33 joueurs.

Patriotes cadets

Les Patriotes cadets de la polyvalente Bélanger disputaient aussi un match à domicile ce samedi 2 novembre, celui-là de demi-finale. La formation de Saint-Martin recevait aussi les Wisigoths du Collège Sainte-Anne-de-La-Pocatière, qu'ils avaient vaincu plus tôt dans la saison par la marque de 40 à 13.

L'offensive des Patriotes n'a pas tardé à marquer des points au tableau par l'entremise d'une passe du quart-arrière Zack Poulin à l'endroit de Loukas Maheux. Poulin a réalisé cinq passes de touché, dont quatre à Loukas Maheux et une à Léa-kim Mercier. Les receveurs Léa-Kim Mercier, Raphël Gagné et Nathan Marois ont tous grandement contribué à l'offensive avec plusieurs attrapés importants.

En défensive, les Patriotes ont joué une autre partie parfaite. Les joueurs de ligne défensive ont encore fait une énorme différence. Thomas Fortier, William Fortin et Mathys Henri-Therrien ont réalisé au moins six sacs, une dizaines de plaqués à eux trois et une échappé provoqué et recouvré. Les secondeurs Raphaël Gagné, Thomas Mathieu et Youri Larochelle étaient eux aussi partout en cumulant un total de cinq interceptions.

Résultat de la partie:33-0 en faveur des Patriotes. Les Patriotes affronteront le Fighting Irish de Saint-Patrick's High school dimanche le 10 novembre à domicile dans le cadre de la finale du RSEQ.

Voici les commentaires de l'entraîneur-chef Michael Chamberland, après la partie: «On a eu deux semaines de préparation qui ont été bénéfiques et je crois que tous ont joué à la hauteur de leur talent. C'est une vrai victoire d'équipe où chaque joueur à fait une différence et ainsi que chaque entraineur. En tant qu'entraineur-chef, je suis très fier de ce qu'on a accompli jusqu'à présent avec notre jeune équipe. Aussi, je tiens à souligner le travail remarquable de mon équipe d'entraîneurs qui font progresser nos jeunes à chaque partie. Il manque la plus importante des parties à gagner et on va tout faire pour y arriver.»

Rédaction: Éric Dallaire