Défaite honorable pour les Condors football en quart de finale

Les Condors football du Cégep Beauce-Appalaches, évoluant en division 2, se sont inclinés en quart de finale samedi 2 novembre, face aux Volontaires du Cégep de Sherbrooke, terminant la rencontre avec un pointage serré de 30-23.

Malgré la défaite, plusieurs performances remarquables ont marqué ce match.

Le porteur de ballon Antoine Quirion s’est illustré avec une impressionnante prestation, accumulant 123 verges en 25 courses et marquant deux touchés. La recrue Noa Gilbert a également fait sensation en captant sa première passe en carrière pour un touché. En défense, la recrue Émile Paradis s’est démarquée avec 4 plaqués solos et 2 assistés. Son coéquipier, le secondeur Mathias Boily, a également offert une solide performance avec 3 plaqués solos, 3 plaqués assistés, un plaqué pour perte et un échappé provoqué.

Pour l’entraîneur-chef des Condors, Marc Loranger, cette saison a été synonyme de progression et de cohésion pour une équipe encore jeune en division 2. « Nos joueurs ont su se dépasser et affronter des équipes compétitives avec beaucoup de caractère. Je suis fier du chemin parcouru et de la détermination de chacun de nos athlètes. »

La direction du Cégep Beauce-Appalaches est également fière de l’évolution rapide de l’équipe, qui n’en est qu’à sa deuxième saison en division 2. « Nos Condors ont démontré un engagement et un esprit d’équipe exemplaire », a souligné Caroline Bouchard, directrice générale du cégep.

Cette rencontre en quart de finale met un terme à une saison marquée par des progrès notables.