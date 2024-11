Un dernier match à Beauceville pour le Cool FM... avant son retour à Saint-Georges

Ce vendredi le 8 novembre, dès 20h, le Cool FM affrontera l'Assurancia de Thetford à l'aréna EJM/René-Bernard de Beauceville. Il s'agira du dernier match à Beauceville pour le Cool FM qui retrouvera son domicile dès le 29 novembre pour la visite des Éperviers de Sorel.

L'organisation du Cool FM promet de très belles activités pour le retour de l'équipe sur la glace du Centre Sportif Lacroix-Dutil et lance un appel aux partisans.



« Tout d'abord, l'organisation tient à remercier la ville de Beauceville pour leur accueil pendant les matchs que nous avons du disputer à leur aréna. Nous y avons été traités comme des rois, les gens de l'aréna faisant des pieds et des mains afin que s'assurer que nous ne manquions de rien. Impossible de passer sous silence l'apport crucial de nos commanditaires qui ont choisis de nous suivre dans cette rocambolesque aventure. Également, nos partisans qui sont venus nous encourager et, malgré le nombre réduit, on mis une ambiance de feu dans l'aréna ! », a expliqué Samuel Busque, directeur des communications.

Ainsi, la partie de hockey de ce vendredi marque la dernière sur la glace beaucevilloise. Les parties programmées le 15 novembre, contre Saint-Hyacinthe et le 23 novembre contre Jonquière seront reprises respectivement le samedi 14 décembre à 14 h et le samedi 25 janvier à 19 h 30, afin de pouvoir les jouer à Saint-Georges. La partie du 16 janvier contre Laval sera déplacée quant à elle au samedi 18 janvier à 19 h 30.

De plus l'organisation a annoncé l'ouverture de la vente de billets de saison pour les 14 derniers matchs. « Plus de détails seront donnés la semaine prochaine, mais soyez assurés que ça risque d'être une promotion allèchante. Nous désirons avoir le plus de partisans possible au Centre Sportif Lacroix-Dutil et de grands efforts sont mis en ce sens. Nous aurons d'excellentes promos et des activités qui sauront combler nos partisans », a ajouté Samuel Busque.

Les partisans, sûrement rassurés de pouvoir profiter à nouveau du Centre Sportif Lacroix-Dutil, sont néanmoins appelés à être présents en nombre pour le dernier match de leur équipe à Beauceville.