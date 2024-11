C’est un voyage à Gatineau et un programme double qui attendait les Chevaliers pour cette deuxième fin de semaine de novembre.

La route d’environ cinq heures ne semble pas être rentrée dans les jambes des joueurs lévisiens alorsqu’ils ont eu le dessus lors du premier duel contre l’Intrépide par la marque de 3-1. Ryan Gagné obtient sa 11e victoirede la saison dans le circuit Lévesque.

Tout d’abord, les Chevaliers passent beaucoup de temps en zone ennemie alors qu’ils dirigent de nombreux lancers avec un total de 16 en direction de Jérémy Thibodeau-Soucy. Les Chevaliers ont le dessus malgré une défensive coriace de Gatineau qui n’hésite pas à bloquer plusieurs lancers. Après une période de jeu, la marque demeure 0 à 0.

Les Chevaliers sont les premiers à s’inscrire au pointage dans cette partie alors que Ludovic Paradis sert une savante passe à la recrue Alex Desruisseaux et bat le cerbère gatinois, ce but est inscrit à 14 :47. Les Chevaliers semblent avoir le vent dans les voiles, mais Noah Gaudin lance en direction de Gagné et ce dernier ne peut conserver la rondelle ce qui ouvre la porte à Alex Dagenais qui inscrit son 12e de la saison. Ce but est inscrit en fin de période et la marque est de 1 à 1 après 40 minutes de jeu.

Lévis continue de diriger des rondelles au filet, mais rate à plusieurs reprises. À 15 :08, le meilleur marqueur lévisien, Charles-Albert Pouliot inscrit son 15e de la campagne. Des passes sont accordées à Paradis et Dubé. L’entraîneur de l’Intrépide, Benjamin Bohémier, retire son gardien au profit d’un sixième patineur, mais Samuel Thibault marque dans un filet désert.

Les trois étoiles RDS sont, dans l'ordre, Jeremy Thibodeau-Soucy (Intrépide), Ryan Gagné et Ludovic Paradis, tous deux Chevaliers.

Le retour sur la glace se fait aujourd'hui, à 14 h alors que ce sera à nouveau contre l’Intrépide.

Texte: Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis