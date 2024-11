Victoire des Chevaliers par blanchissage

Après une victoire vendredi soir contre Gatineau, la formation de Benjamin Bohémier attendait de nouveau les Chevaliers lors du match de samedi.

Les gardiens partants des deux formations restent les mêmes alors que Ryan Gagné défendra la cage de Lévis et tentera d’obtenir une 12e victoire en autant de parties. Quant à lui, Jérémy Thibodeau-Soucy tentera de freiner la séquence de quatre victoires des Chevaliers.

Les Chevaliers sont les premiers à s’inscrire à la marque et c’est Josh Demers qui bat le gardien de l’Intrépide avec un tir des ligues majeures. Des passes sont accordées à Thibault et Pouliot. Le couteau est entre les dents des Chevaliers alors qui attaquent sans cesse la zone ennemie. Ce travail acharné permet à Malyk Côté de déjouer Thibodeau-Soucy d’un tir parfait. Après 20 minutes de jeu, 2-0 pour les visiteurs.

Les Chevaliers tentent d’augmenter leur avance à la période médiane alors qu’ils lancent 13 fois sur le Gatinois et freinent l’attaque de l’intrépide à seulement 3 lancers. En milieu de période, le vétéran Dereck Asselin inscrit un troisième but sans riposte ce qui permet aux Chevaliers de retraiter au vestiaire avec leur avance. Les lévisiens ont eu le contrôle total de cette période et la fin celle-ci est tumultueuse alors que le capitaine de l’Intrépide essai de brasser la soupe ce qui lui coûte une punition.

La troisième est l’affaire de Lévis alors qu’ils inscrivent trois filets pour l’emporter par la marque de 6-0. Des buts de Cohen Paquet, Samuel Thibault et Charles-Antoine Dubé. Il ne faut pas passer sous silence, la performance de Ryan Gagné alors qu’il bloque les attaques gatinoise ce qui lui permet de signer son premier jeu blanc dans le circuit Lévesque ainsi qu’une 12evictoire cette saison.

Les trois étoiles RDS sont, dans l'ordre, Malyk Côté et Dereck Asselin des Chevaliers, et Jérémy Thibodeau-Soucy de l’Intrépide.

Lévis sera de retour à la maison vendredi 15 novembre, alors qu’ils recevront les Estacades de Trois-Rivières à compter de 19 h 30. Ce match sera présenté à l’Aréna de Lévis.

Texte: Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis