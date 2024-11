Rugby féminin : les Condors de Beauce-Appalaches s’inclinent en finale

L’équipe féminine de rugby des Condors du Cégep Beauce-Appalaches a livré une belle performance lors de la finale du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ), disputée contre le Collège Notre-Dame-de-Foy (CNDF), ce dimanche 10 novembre.

Bien que les Condors aient dû concéder la victoire avec un score final de 41-12, elles ont démontré une résilience et un esprit de compétition admirables face à une adversité de taille.

Dès le début de la rencontre, le CNDF a pris les devants en inscrivant plusieurs points en première période. Toutefois, les Condors ont réagi avec une percée notable de Catherine Goupil, réduisant temporairement l’écart et montrant leur détermination. Mathilde Gosselin-Perreault a également brillé en marquant un essai pour les Condors, transformé par Myriam Dumas, insufflant un nouvel élan à l’équipe malgré le défi imposé par le CNDF.

« Nos joueuses ont montré une résilience et une passion sans faille tout au long de la saison », a déclaré l’entraîneuse Catherine Dallaire. Caroline Bouchard, directrice générale du Cégep Beauce-Appalaches, a également souligné l’engagement et la détermination des étudiantes-athlètes : « Elles ont su représenter avec fierté les valeurs de persévérance et de détermination qui font l’honneur de notre cégep. »

Les Condors ne se reposent pas sur leurs lauriers. Afin de financer leur prochain voyage d’équipe à New York, les joueuses organisent un tirage offrant la chance de gagner un forfait pour quatre personnes au NRJ Spa Nordique, d’une valeur de 271 $.

Les billets, en vente jusqu’au 26 novembre, sont disponibles au coût de 5 $ l’unité ou 12 $ pour trois. La gagnante ou le gagnant sera dévoilé le 28 novembre, avant le départ de l’équipe.