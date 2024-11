LHCS : Doublé pour les Mercenaires devant des adversaires coriaces

Un calendrier de cinq parties était à l’affiche ce week-end dans la Ligue de hockey Côte-Sud, dont trois en après-midi ce dimanche 24 novembre.

Poussés dans leurs derniers retranchements lors de leurs deux matchs de la fin de semaine, les Mercenaires de Lotbinière continuent de dominer la classement général du circuit, ayant même accentué leur avance en tête. Il y a également congestion en milieu de classement, trois équipes de livrant une chaude lutte pour la troisième position.

Les Mercenaires s’imposent en fusillade

Un seul match était au programme le vendredi 22 novembre, celui-ci étant présenté au Centre récréatif de Saint-Gilles. Pour l’occasion, les Mercenaires de Lotbinière recevaient la visite du Familiprix de Saint-Joseph. Les Joselois ont offert une forte opposition aux meneurs au classement général, ces derniers l’emportant 4-3 en fusillade.

Le Familiprix s’est imposé lors de la période initiale avec deux buts contre un seul pour les locaux qui ont toutefois dominé 15-11 au chapitre des tirs au but. Guillaume Létourneau a profité d’un avantage numérique pour donner les devants 1-0 aux visiteurs à 7:04, Maxime Paquet profitant lui aussi de l’avantage d’un homme pour créer l’égalité à 11:13.

Maxime Cliche a redonné les devants aux Joselois avant la fin de l’engagement, soit à 16:39, les Mercenaires répliquant avec les deux seuls buts de la période médiane, ceux-ci étant réussis par Samuel Bisson qui a tout d’abord créé l’égalité à 4:46 avant de donner les devants aux siens à 10:10 en supériorité numérique.

Dylan Champagne, avec son premier de l’année, a permis au Familiprix de créer l’égalité à 6:13 en troisième, lui aussi lors d’une punition à un adversaire. Après une prolongation sans but, des tirs de barrage ont été nécessaires pour séparer les deux équipes, Julien Breton donnant finalement la victoire aux siens lors de la 5e ronde de tirs.

Un deuxième gain pour les Hunters

Une rencontre était à l’affiche le samedi 23 novembre, celui-ci étant présenté au Centre récréatif Desjardins de Saint-Prosper. Les Hunters, qui connaissent un début de saison plus lent que prévu malgré quelques belles sorties, ont connu une excellente soirée, prenant la mesure du Giovannina de Sainte-Marie 3-1 au terme d’une rencontre chaudement disputée.

Anthony Dumont a donné les devants 1-0 aux Mariverains avec son premier de la saison à 4:28 en première période. Ce but fut le seul de cet engagement et en deuxième, les Hunters ont pris les devants avec deux buts sans réplique. Le défenseur Bryan Groleau, avec son premier de l’année lui aussi, a créé l’égalité 1-1 lors d’un avantage numérique à 8:50 puis en toute fin d’engagement, Jérémy Dubé inscrivait ce qui allait devenir le but de la victoire, complétant une manœuvre de Darius Gibson et Alexis Roy.

Le pointage est resté le même avant que Jérémy Roy ne scelle l’issue de ce match avec un le but d’assurance dans un filet désert à 19:05. Soulignons que les gardiens Marc-André Huppé et Bobby Poulin ont conjugué leurs efforts dans ce match pour les Hunters, le second prenant la relève du premier après un bris d’équipement en deuxième période.

Le Plastiques Moore récidive

Après avoir vaincu le Pavage Jirico la semaine dernière à Saint-Pamphille, le Plastiques Moore de Saint-Damien recevait la visite de la formation de Saint-Jean-Port-Joli dimanche après-midi à l’aréna J.E. Métivier. Menée par Antoine Gaudreau qui a inscrit un doublé, les Bellechassois ont signé un deuxième gain de suite devant leurs rivaux de Saint-Jean, l’emportant par la marque de 6-2.

Le Plastiques Moore a pris le contrôle du match dès la première minute de jeu alors que Dylan Asselin Racine procurait les devants aux siens alors qu’il n’y avait que 43 secondes de disputées. Charles Dulac-Simard a doublé cette avance à 15:28 et dès la 46e seconde de jeu en deuxième, Antoine Gaudreau portait la marque 3-0 en faveur des locaux. Puis après que Frédérick Dionne eut rétréci l’écart à 10:05, Marc-Antoine Houde rétablissait l’écart de trois buts avant la fin de l’engagement.

Samuel Labrecque portait la marque 5-1 en faveur des locaux à 3:17 en troisième, Julien Hébert inscrivant le deuxième filet du Pavage Jirico à 13:13. Tentant le tout pour le tout, ces derniers ont retiré leur gardien, Antoine Gaudreau leur enlevant toute chance de retour en complétant la marque dans un filet désert à 17:34.

Les Mercenaires s’imposent en prolongation

Après avoir vaincu Sainte-Marie samedi soir, une autre grosse commande attendait les Hunters de Saint-Prosper qui, dimanche après-midi, recevaient la visite des Mercenaires de Lotbinière, meneurs au classement général. Comme la veille, les personnes présentes ont eu droit à un affrontement des plus serré, les Mercenaires s’imposant 4-3 en prolongation.

Les Hunters ont amorcé le match en force, prenant les devants 3-2 après le 1er engagement. Les locaux ont inscrit les deux premiers filets de la rencontre, ceux-ci étant l’œuvre de Louis-Philippe Pouliot à 6:12 et William Poulin à 9:40. Joey Beaudoin a rétréci l’écart à 2-1 une minute plus tard, Poulin redonnant les devants aux Etcheminois à 13:02, complétant alors une manœuvre de Jérémie Roy.

Mathieu Blanchet a permis aux Mercenaires de retraiter au vestiaire avec un seul but de retard à 16:44, son coéquipier Jason Pitt profitant ensuite d’un avantage numérique pour créer l’égalité en deuxième période. Le pointage est resté le même après 60 minutes de jeu, forçant la tenue d’une période de prolongation qui s’est terminée à l’avantage des visiteurs, Pitt inscrivant le but vainqueur dès la 47e seconde de jeu de cette quatrième période.

Après-midi difficile pour les Éperviers

Dans le dernier match de la fin de semaine, les Éperviers de Saint-Charles se rendaient à l’aréna de Montmagny afin d’y affronter le Décor Mercier. Ces derniers, forts d’une poussée de trois buts sans réplique en deuxième et en troisième période, ont signé un gain sans équivoque de 7-2 devant leurs rivaux bellechassois.

Paul Pouliot a donné les devants aux Éperviers lors d’un désavantage numérique à 2:20, Olivier Coulombe créant l’égalité à 16:48. Les Éperviers qui ont terminé l’engagement initial avec une avance de 2-1 grâce à William Labbé, son premier de la saison, 37 secondes plus tard.

La deuxième appartient au Décor Mercier qui a inscrit trois buts sans réplique. Justin Bernier a tout d’abord créé l’égalité à 4:11, Olivier Coulombe, avec son deuxième du match et 11e de la saison, permettant aux locaux de prendre les devants 3-2 à 16:18. Sammy Dubois a creusé l’écart 4-2 en faveur des locaux avec son 6e de la saison alors qu’il ne restait que huit secondes à jouer, ce qui a semblé assommer les Éperviers qui ont accordé trois autres filets en troisième.

Dubois a inscrit son deuxième de la rencontre à 2:02 avant de compléter son tour du chapeau à 10:19. Olivier Coulombe, avec son troisième du match lui aussi, a complété pour le Décor Mercier qui a toutefois été dominé 48-44 au chapitre des tirs au but par les Éperviers.

Classement général et statistiques

Avec ses deux gains en deux sorties, les Mercenaires de Lotbinière consolident leur première place au classement général de la LHCS, eux qui ont 18 points (9-1-0) en dix parties. Saint-Jean-Port-Joli demeure toujours bon deuxième avec 13 points, suivi de près par un trio de trois équipes à dix points, soit Sainte-Marie, Montmagny et Saint-Damien. Saint-Joseph et Saint-Prosper ont six points chacun, Saint-Charles demeurant loin derrière avec deux points seulement en sept parties.

Mentionnons qu’Olivier Coulombe domine la colonne des pointeurs avec 23, un de mieux qu’Édouard Ouellet de Saint-Jean-Port-Joli.

Quatre rencontres seront présentées le week-end prochain. Deux de celles-ci auront lieu le vendredi 29 novembre alors que Saint-Prosper rendra visite à Sainte-Marie et que Saint-Charles recevra Lotbinière, deux matchs débutant à 20 h 45. Le lendemain, Saint-Jean-Port-Joli sera à Montmagny (20 h) et enfin, Saint-Damien recevra Saint-Joseph le dimanche 1er décembre à compter de 14 h 30.