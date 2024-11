Le Phénix se montre coriace contre les Chevaliers

Les Chevaliers recevaient hier soir la visite du Phénix du Collège Esther-Blondin. Les Lévisiens ont dû puiser dans leur réserve pour vaincre leurs visiteurs par le pointage de 4 à 1.

Le Phénix n’avait pas l’air d’une équipe du bas de classement. Ils ont donné une très belle opposition aux Chevaliers devant une foule de 710 spectateurs.

Les joueurs de Pier-Luc Giguère ouvrent le pointage en début de match. À leur première présence sur la glace, le trio composé de trois joueurs des Corsaires venus palier à l’absence de quatre attaquants réguliers, inscrivent le premier but. Louis-Félix Grenier laissé seul dans l’enclave, bat le gardien adverse. Zachary Gosselin et Charly Roy sont les complices sur le but. Ce même trio a été très menaçant tout au long de l’affrontement. Le Phénix profite d’un jeu de puissance pour égaliser le pointage lorsque le lancer d’Alex Levasseur déjoue le gardien Antoine Proulx qui avait la vue voilée.

Un seul but a été inscrit en deuxième période. L’attaquant des Chevaliers, Simon Chartier, y va d’un bon lancer précis dans le haut du filet. Les deux gardiens en présence, Antoine Proulx et Yundi Cai du côté d’Esther-Blondin se sont livrés un bon duel. Ils ont mérité chacun une étoile. Les représentants de Chaudière-Appalaches ont dirigé 20 lancers pendant l’engagement.

En troisième période, la troupe de Pier-Luc Giguère augmente la cadence. Samuel Cloutier marque un gros but lorsque son lancer de la ligne bleue touche le fond du filet et porte la marque à 3-1. Le Phénix se fait prendre à contre-pied en entrée de zone cela permet à Logan Bêty et Samuel Thibault de se présenter seuls devant le gardien. Bêty complète le beau jeu de passes et marque son 7e but de la saison.

Ce gain est une 9e victoire consécutive pour les Chevaliers. Ils trônent au sommet du classement avec une fiche de 23 victoires en 24 matchs.

Les trois étoiles RDS sont, dans l'ordre, Antoine Proulx et Logan Bêty des Chevaliers, et Yundi Cai, du Phénix.

Le prochain match à domicile des Chevaliers aura lieu le 6 décembre alors que Le Blizzard du Séminaire Saint François sera les visiteurs.

Texte: Yvan Delisle, Les Chevaliers de Lévis