Le CRECA lance l'initiative «Guette ta glace»

Cet hiver, le Conseil régional de l’environnement Chaudière-Appalaches (CRECA) met sur pied une nouvelle initiative, Guette ta glace, liant adaptation aux changements climatiques et loisirs d’hiver.

Le projet est réalisé grâce à un soutien financier de 210 700 $ du gouvernement du Québec dans le cadre du programme Action-Climat Québec, coordonné par le Fonds d’action québécois pour le développement durable et qui découle du Plan pour une économie verte 2030.

D’une durée de trois ans, Guette ta glace outillera d’abord 25 municipalités de la région en lien avec l’accès aux patinoires extérieures. Pendant les deux premières années, les équipes municipales pourront, par le biais d’une application mobile, communiquer l’état de leur patinoire à leurs citoyens et citoyennes et ils auront accès à une formation sur les meilleures pratiques d’entretien. Des comités de réflexion portant sur les options futures pour les loisirs d’hiver et les patinoires extérieures seront également mis sur pied.

Les municipalités participantes, de moins de 5 000 habitants, seront réparties à travers les neuf MRC de la région de Chaudière-Appalaches. Jusqu'ici, l’implication de 21 d’entre elles a été confirmée. Dans la région immédiate, on retrouve Adstock, Saint-Benjamin, Saints-Anges, Saint-Frédéric, Saint-Prosper, Saint-René, Saint-Simons-les-Mines, Sainte-Aurélie, Scott, et Tring-Jonction.

Lors de la troisième année du projet, quinze municipalités seront invitées à poursuivre la démarche sur une question d’adaptation aux changements climatiques qu’elles auront choisie.

« La plupart des municipalités du Québec entretiennent une patinoire extérieure, un lieu de rencontre et de loisir important pour les communautés. Notre climat changeant affecte à la baisse le nombre de jours d’ouverture de ces patinoires et rend plus difficile leur accès. Guette ta glace créera un espace où les municipalités pourront échanger sur les solutions à mettre en place pour elles et pour l’ensemble des loisirs hivernaux », a indiqué Josée Breton, directrice générale, CRECA.