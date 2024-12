Le Cool FM s’impose avec éclat face aux Marquis de Jonquière

Le Cool FM de Saint-Georges a brillé sur la glace du Palais des sports de Jonquière, ce samedi 7 décembre, en enregistrant une victoire de 10-4 face aux Marquis.

Une belle performance collective a permis à l’équipe beauceronne de contrôler le match du début à la fin, avec des contributions majeures de Charles Tremblay, Nathan Larose et Maxime Lacroix, désignés étoiles du match.

Le Cool FM a rapidement pris les devants en première période grâce à quatre buts, dont un en avantage numérique. Charles Tremblay a ouvert la marque, avant de préparer le deuxième but inscrit par Maxime Lacroix quelques minutes plus tard. Nathan Larose a ensuite ajouté au tableau avec un tir précis, suivi d’un but en supériorité numérique de Gabriel Chabot. À la fin de la première période, le Cool FM menait confortablement 4-0.

En deuxième période, les Marquis ont réduit l’écart avec deux buts de Simon-Claude Blackburn et Vincent Migneault. Cependant, Maxime Lacroix a ajouté un cinquième but pour le Cool FM, freinant l’élan de Jonquière et redonnant de l’assurance à son équipe.

La troisième période a vu le Cool FM sceller leur victoire avec cinq autres buts. Nathan Larose a inscrit son deuxième filet de la soirée en avantage numérique, suivi d’un troisième but de Maxime Lacroix. Michaël Rhéaume a ajouté deux buts tardifs, dont un en désavantage numérique, pour conclure la rencontre sur une note dominante.

Avec cette nouvelle victoire, le Cool FM consolide sa première position dans le classement. Les Beaucerons seront de retour sur la glace contre les Pétroliers de Laval, le vendredi 13 décembre puis à Saint-Georges le lendemain à 14h, pour affronter St-Hyacinthe.