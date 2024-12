Double programme de hockey samedi au Centre sportif Lacroix-Dutil

Pour célébrer le retour du hockey au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges, deux matchs de calibre sont prévus au programme de la journée, ce samedi 14 décembre.

Ainsi, dès 14 h, les joueurs du Cool FM affronteront le Bataillon de Saint-Hyacinthe.

Les Beaucerons sont présentement en tête du classement de la Ligue Nord-Américaine de hockey (LNAH) avec 26 points, en raison de 13 victoires en 15 parties jouées. Ils devancent par trois points les Éperviers de Sorel-Tracy, qui eux, ont complété 16 matchs. Le centre William Leblanc compte le plus grand nombre de buts, avec 11, suivi de Maxime Lacroix et Charles Tremblay, qui en ont 10 chacun.

«Je suis vraiment content d'être de retour à la maison! Les partisans donnent beaucoup d'énergie aux joueurs sur la glace et ça fait une grosse différence pendant les matchs. On est choyé de pouvoir jouer devant des aussi bons partisans. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde ce samedi à l'aréna et qu'ils seront bruyants. On a besoin de l'appui de la population beauceronne», a déclaré Keven Cloutier, entraineur du Cool FM.

Puis en soirée, à compter de 19 h 30, les Condors du Cégep Beauce-Appalaches croiseront le fer avec les Panthères de Saint-Jérôme.

La formation est aussi en tête du classement de la Ligue de Hockey Junior AAA du Québec (LHJAAAQ) avec 41 points (28-20-7-1), devant les Braves de Valleyfield (37 points)

«Ce retour à l’aréna principal marque la fin d’une période exigeante pour nos étudiants-athlètes, qui ont dû composer avec les déplacements constants et des horaires ajustés en raison de la grève à la Ville de Saint-Georges, a indiqué Jonathan Ferland, entraîneur en chef des Condors. Retrouver notre aréna, c’est plus qu’un simple changement de lieu. C’est retrouver nos repères, notre communauté et un espace où nos joueurs peuvent réellement se développer et où on peut créer notre esprit d’équipe, sur et hors glace.»

Signalons qu'une promotion spéciale sera offerte pour l’occasion: sur présentation du billet pour le match du Cool FM, un rabais de 5 $ sera appliqué à l’achat d’un billet pour la partie des Condors. Grâce au soutien de Manac, les étudiantes et les étudiants du Cégep Beauce-Appalaches, ainsi que les jeunes de 12 ans et moins accompagnés d’un adulte, bénéficieront d’une entrée gratuite. Notez que les billets à tarif réduit sont disponibles uniquement à la billetterie du Centre sportif Lacroix-Dutil. La promotion ne s'applique pas à la billetterie en ligne).