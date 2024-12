Jiu-jitsu brésilien: le premier tournoi québécois en cage octogone s'est tenu en Beauce

Le tout premier tournoi québécois de grappling no-gi en cage octogone s'est tenu samedi dernier, au Centre d'arts martiaux Kaizen de Saint-Georges.

En effet, quelque 21 athlètes d'un peu partout au Québec, dont quatre de la Beauce, ont pris part à cette compétition, une forme de combat de jiu-jitsu brésilien, qui se distingue par l'absence de saisie de la tenue de l'adversaire.

Le tournoi était organisé par Epic Kombat League de Saint-Georges, un organisme à but non lucratif (OBNL), qui veut rendre le sport accessible à tous, même à ceux qui n’ont pas les moyens de s’y lancer. La rencontre était supervisée par la Fédération québécoise de jiu-Jitsu brésilien.

Dans la catégorie des plus de 80 kg, Xavier Langlois, représentant le Nova Gym Centre Fitness MMA de Québec, est reparti avec la ceinture de la victoire. Un autre combattant de la Vieille Capitale, Gabriel Coté, a gagné chez les moins de 80 kg. Il s'entraîne au Royal Jiu-Jitsu Québec.

«Hier (samedi), on a vu du talent, du cœur, et une vraie passion pour le «grappling no-gi» [...] Des performances hallucinantes qui resteront gravées dans nos mémoires [...] Merci aux athlètes, aux spectateurs, aux coachs, et aux bénévoles d’avoir fait de cet événement un moment inoubliable. On se donne rendez-vous pour le prochain tournoi», a fait savoir à l'issue de la compétition, la copropriétaire du Centre d'arts martiaux Kaizen, Audrey Samson.