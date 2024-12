Le Junior A Beauce Mitsubishi remporte le tournoi de Saint-Tite

Avec un parcours sans faute, l'équipe de hockey Junior A Beauce Mitsubishi de Saint-Georges a remporté le tournoi de Saint-Tite, qui s'est tenu la fin de semaine dernière dans cette localité de la Mauricie.

En lever de rideau, l'équipe affrontait les Husky de Cowansville. Après une période sans but, l'équipe de la Beauce frappe deux fois dans les deux premières minutes de la 2e période par l'entremise de Justin Veilleux et de Nathan Paquet. Le Beauce Mitsubishi prend les devants 2 à 0 après deux périodes. Nathan Paquet complète avec un autre filet en troisième engagement, Jacob Pomerleau-Poulin ferme la porte à l'équipe adverse et le Beauce Mitsubishi l'emporte 3 à 0.

Samedi, l'équipe des Brocard de Charlesbourg affrontait la formation georgienne. Encore une fois, le travail défensif de tous les joueurs porte fruit et l'équipe beauceronne l'emporte 3 à 1. Shayne Brousseau, Nathan Paquet et Justin Veilleux sont les marqueurs de cette rencontre.

Les Coyotes de Louisville étaient leurs adversaires lors de la troisième rencontre. Le capitaine Olivier Girard prend les choses en main avec deux buts et une passe. Le Beauce Mitsubishi l'emporte 3 à 1 et accède ainsi à la demi-finale. Les Riverains de Bécancour seront leurs adversaires.

Menant 2 à 1 avec cinq minutes à jouer en troisième période, Shayne Brousseau y va de son deuxième but du match pour creuser l'écart à deux buts. Les Riverains reviennent rapidement avec un but, mais Philippe Gilbert ferme les livres dans un filet désert et, avec une victoire de 4 à 2, le Beauce Mitsubishi se dirige en finale.

Le club retrouve alors les Coyotes de Louisville pour l'ultime confrontation.

Saint-Georges frappe deux fois en première période et prend les devants 2 à 0. Avec six minutes à jouer en deuxième, Nathan Paquet creuse l'écart à trois buts. Marc-Antoine Mercier marque après un filet des Castors pour reprendre les devants 4 à 1. Avec un score de 4 à 2 avec deux minutes à jouer, Louisville marque un 3e but. Jouant en désavantage numérique dans la dernière minute de jeu, le Beauce Mitsubishi tient le coup et l'emporte 4 à 3.