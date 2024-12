Une victoire sans équivoque des Chevaliers

Hier après-midi, pour le dernier match de la ronde préliminaire du tournoi le Challenge annuel CCM de la Ligue de hockey M18 AAA, ce sont les Flyers de Moncton auxquels les Chevaliers de Lévis allaient se mesurer.

Pour un deuxième match consécutif. Antoine Proulx sera le gardien d’office. Les Chevaliers doivent l’emporter s’ils veulent sortir de leur division du tournoi et passer à l’étape suivante.

Un début de période fumante pour Lévis alors qu’ils s’inscrivent tôt au pointage. C’est Malyk Coté qui ouvre la feuille de pointage. Une passe est attribuée à Samuel Thibault. Quelques instants plus tard, Lévis écope d’une punition et Moncton en profite et nivelle la marque. Jaxon Somers est crédité du but. C’est en fin de période que le jeu s’anime pour les Chevaliers. Ils profitent de plusieurs avantages numériques pour prendre les devants. Charles-Antoine Dubé, Charles-Albert Pouliot et Dereck Asselin noircissent la feuille de pointage coup sur coup. Après 20 minutes de jeu, 4-1 pour les Chevaliers.

Lévis profite à nouveau de l'attaque à cinq en début de période. Les Chevaliers s’installent et c’est à nouveau Asselin qui déjoue le cerbère adverse alors qu’il dévie un tir de Jacob Boucher. Le reste de la période n’offre rien de spectaculaire outre que les noirs et jaunes se retrouve au cachot à de multiples reprises et offre même une séquence de cinq contre trois. Moncton ne peut capitaliser. Le pointage de 5-1 demeure. Après 40 minutes de jeu, 5-1 Lévis.

Une troisième sans histoire jusqu’à ce que Lévis en ajoute au pointage. Asselin marque son troisième de la rencontre alors que Labonté marque d’un tir franc et en toute fin de période Josh Demers ajoute un peu de pesto au menu alors qu’il inscrit le huitième des siens.

La marque finale, 8-1 Lévis

L’adversaire et l’heure de la prochaine partie demeure mystérieux au moment d’écrire ces lignes.

Texte: Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis