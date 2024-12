Eliot Grondin chute en finale et termine quatrième

Le sort du champion en titre de la Coupe du monde de snowboardcross, Eliot Grondin, s’est rapidement décidé en finale de la première étape de la saison, samedi, à Cervinia, en Italie.

Le planchiste de Sainte-Marie-de-Beauce a eu un accrochage avec l’éventuel vainqueur, l’Autrichien Jakob Dusek, dans un virage en haut de parcours et il a chuté. Il a pu compléter sa descente pour prendre le quatrième rang.

La porte du podium pour Grondin s’est ouverte dès le début de la finale lorsque l’Italien Lorenzo Sommariva a perdu l’équilibre sur le premier saut. Quelques secondes pour tard, alors que Grondin et Dusek se livraient une chaude lutte pour prendre la tête de course à l’entrée d’un virage, l’Autrichien a frôlé le Québécois qui est tombé sur les fesses pour ensuite être catapulté dans les airs et tomber sur le dos.

Heureusement pour lui, Grondin était presqu’au ras du sol lors de cet accident. Il a pu compléter le parcours et n’a pas paru blessé. Une fois dans l’aire d’arrivée, Dusek a insisté pour lui tendre la main, mais Grondin l’a ignoré et a rapidement quitté les lieux. Il amasse tout de même 500 points au classement du globe de cristal.

Aux qualifications de la veille, le Québécois avait enregistré le deuxième meilleur chrono derrière l’Autrichien. Jacob Lebel, également de Sainte-Marie-de-Beauce, s’était classée au 69e et dernier rang à ce qui était la première Coupe du monde de sa carrière.