Deux nouvelles victoires pour le Cool FM en fin de semaine

Le Cool FM de Saint-Georges a offert une performance solide cette fin de semaine avec deux victoires importantes, d’abord contre les Pétroliers de Laval vendredi soir, puis face au Bataillon de Saint-Hyacinthe samedi.

Ces résultats confirment leur excellent début de saison et renforcent leur première position dans la ligue.

Vendredi soir, le Cool FM affrontait les Pétroliers de Laval dans un duel très disputé. Les locaux ont ouvert la marque tôt dans le match grâce à Alexandre Quesnel, mais Gabriel Chabot a rapidement égalisé en avantage numérique pour Saint-Georges. Le premier tiers s’est terminé sur un score de 1-1.

En deuxième période, Laval a repris l’avantage avec un but de Joël Champagne, mais le Cool FM a su rebondir. Nathan Larose a marqué son sixième but de la saison pour niveler la marque, suivi d’un but décisif de Charles Tremblay, assisté par Maxime Lacroix, pour sceller la victoire 3-2. Maxime Lacroix a été particulièrement remarquable, récoltant trois passes, et Carmine-Anthony Pagliarulo, le gardien adverse, a également impressionné malgré la défaite.

De retour au Centre Sportif Lacroix-Dutil samedi, le Cool FM a livré une performance offensive impressionnante en l’emportant 7-3 contre le Bataillon de Saint-Hyacinthe. Dès la première minute de jeu, Maxime Lacroix a marqué, donnant le ton à la rencontre. Le match a été marqué par une intensité offensive constante, avec des buts de Dylan Champagne, Nathan Larose, Anthony Verret, Cédric Montminy et un second pour Lacroix.

Nathan Larose a continué à briller avec un doublé, portant son total de buts à huit cette saison, et Philippe Cadorette, dans les buts, a été solide, neutralisant les attaques adverses. Maxime Lacroix a encore une fois montré son talent en accumulant un but et deux passes, tandis que Charles Tremblay a ajouté deux mentions d’assistance.

Avec ces deux victoires, le Cool FM continue de montrer pourquoi ils sont une équipe à surveiller cette saison. Maxime Lacroix et Nathan Larose ont été les piliers offensifs tout au long du week-end, aidant leur équipe à dominer leurs adversaires.

Le Cool FM retrouvera Laval, ce vendredi 20 décembre dès 20h, au Centre Sportif Lacroix Dutil, puis sera sur la route le lendemain pour aller affronter le National de Québec.