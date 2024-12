La Série Pro-Stock de retour à Vallée-Jonction en 2025

La Série Pro-Stock sera de retour à Vallée-Jonction en 2025, ont annoncé les responsables de l'Autodrome Chaudière.

Pour les amateurs de courses, la série est plus communément nommée aux États-Unis Granite State Pro Stock Series. Ce type de voitures a déjà foulé la piste de la Beauce en 2017, et n’a laissé aucune personne indifférente à ce passage.

Travaillant de concert, Martin Roy Junior et André Poulin ont réussi un exploit colossal en ajoutant au calendrier de la Série Pro-Stock, une visite en sol québécois. Qui plus est, il est annoncé que cette course, qui se déroulera le 27 septembre 2025, comptera pour le Championnat!

Les pistes qui seront visitées pour la 14e saison, sont majoritairement au New Hampshire: Star Speedway, Claremont Motorsports Park, Speedway 95, Hudson International Speedway, Lee USA Speedway et Riverside Speedway. C’est donc avec excitation que nous avons hâte de vous présenter la qualité de cette série, le 27 septembre 2025.

La course mettra en jeu une bourse de 10 000 $ US, alors qu'une somme de 800 $ sera garantie aux pilotes prenant le départ.

Il est à noter que certains pilotes québécois ont déjà en leur possession une voiture Pro Stock. C'est le cas de Raphaël Lessard, Patrick Laperle, Martin Goulet, William Roberge, Randy Goulet et l'écurie Lehoux Racing.

Source: Sonia Godbout, relationniste Autodrome Chaudière