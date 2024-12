De belles performances pour les jeunes du Club de natation régional de Beauce

Les nageurs du Club de natation régional de Beauce (CNRB) se sont illustrés lors de la compétition de régionale 2, qui s’est tenue les 30 novembre et 1er décembre.

Ce rendez-vous a marqué une première expérience pour plusieurs jeunes athlètes, qui ont démontré une belle rapidité et un talent prometteur en compétition.

Certains nageurs du CNRB se sont particulièrement distingués lors de l’événement :

• Elliot Berberi : 1er au 25m brasse et 6e au 50m dos.

• Justine Mathews : 2e au 25m libre.

• Flora Bédard : 1ère au 100m libre et 2e au 200m QNI.

• Clémence Jacques : 3e au 25m dos.

• Beatrice Labbe : 1ère au 25m libre et 3e au 200m QNI.

• Flavie Rancourt : 3e au 25m brasse.

« Nous souhaitons féliciter nos athlètes pour leurs performances impressionnantes » a ajouté Ousseynou Mbaye, entraîneur-chef du CNRB.

Le club tient également à féliciter d’autres participants qui ont contribué au succès de cette compétition : Romy Vachon, Emaelle Poulin, Marie-Philippe Michaud, Sofia Mbaye, Alice Lessard, Ariane Desjardins, Aurelie Thao Bernard, Arnaud Poulin, Clovis Paquet, Laurent Paquet, Ludovic Guay, Noah Duval et Jean Mikael Didier.

Pour plusieurs jeunes du club, cette compétition a été l’occasion de faire leurs débuts en natation compétitive.