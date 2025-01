Les Condors concluent 2024 avec une victoire sur la route

Le dimanche 22 décembre dernier, les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont disputé leur dernier match de l’année 2024 contre les Panthères de Saint-Jérôme.

Dans un affrontement intense, les Condors ont démontré leur résilience pour revenir de l’arrière et arracher la victoire.

Malgré une domination territoriale en première période, les Condors ont vu les Panthères ouvrir la marque en avantage numérique à 16:34 grâce à un but de Zachary Casault, avec des passes de Taylor Laframboise et Jacob Desjardins.

Après une deuxième période sans but, les Condors ont redoublé d’efforts en troisième. Tristan Dussault a égalisé à 7:17, aidé par Benjamin Laflamme et Philippe Vézina. Moins d’une minute plus tard, Alexis Houle a inscrit le but vainqueur, avec la complicité d’Étienne Tremblay Mathieu et Marc-Antoine Belzile.

Les blancs et verts seront de retour sur la glace ce dimanche 5 janvier, pour aller affronter les Braves de Valleyfield. Ils seront de retour devant leurs partisans le jeudi 9 janvier contre Montréal dès 20 h.