Que faire en Chaudière-Appalaches pour la dernière fin de semaine des Fêtes ?

Alors que les vacances des Fêtes tirent à leur fin, pourquoi ne pas en profiter pour passer du temps de qualité en famille dans la région.

Que vous soyez amateurs de plein air, friands de découvertes culturelles ou simplement à la recherche d’un moment de détente, la région Chaudière-Appalaches regorge d’activités pour tous les goûts.

Voici quelques idées pour profiter de cette dernière fin de semaine en famille ou entre amis :

Glissade, ski et randonnées

Station de ski de Saint-Georges

La station de Saint-Georges est l'endroit parfait pour se retrouver en famille sur des pistes de niveaux variés. Elle propose également une piste de saut en planche à neige, deux sous-bois et deux pentes-écoles. Le matériel peut être loué sur place.

Club Ski Beauce - Vallée-Jonction

Le centre de ski et ses 10 pistes proposent de nombreuses activités des glissades sur tubes à la pratique du ski alpin et de la planche à neige. Un vaste réseau de sentiers de raquettes et de ski de fond est également disponible. Le matériel peut être loué sur place.

Station du Mont-Orignal - Lac-Etchemin

La station de ski Mont-Orignal est la plus grande dans la région avec un total de 25 pistes allant du niveau débutant à avancé. Elle dispose aussi de pistes de ski de patin et de ski classique, d'un parc à planche, du ski de soirée, de 15 km de ski de fond, de « ski touring » et 45 km de sentiers de raquette. La location du matériel peut se faire sur place, sauf pour le ski de fond.

Domaine du Radar - Saint-Sylvestre

Cet ancien domaine militaire a été complètement transformé en un centre de plein air. En hiver, il propose deux pistes de 2,3 km pour faire de la luge autrichienne, plus de 5 km de sentiers de raquettes jusqu'au sommet du Mont Sainte-Marguerite et trois pistes de ski hors-piste.

Domaine Taschereau - Sainte-Marie

L'éco-refuge propose en hiver de nombreux sentiers de randonnée, de raquettes ou de ski de fonds pour pouvoir profiter des beaux paysages glacés et enneigés.

Parc des Rapides du Diable - Beauceville

En ski de fond ou en raquettes, il est possible de s'aventurer sur les sentiers de l'un des douze lieux du Miracle sur la Route de la Beauce.

À noter aussi que plusieurs municipalités mettent en place des sentiers de raquettes et/ou de ski de fond sur leur territoire. Il est essentiel de se rapprocher directement de ces municipalités pour en connaître les horaires.

Patinage

Plusieurs arénas proposent des créneaux pour le patinage ou le hockey plaisir. Il existe aussi plusieurs patinoires extérieures, ouvertes selon la météo.

La Bleuetière Goulet - Saint-Frédéric

La Bleuetière ouvre ses portes l'hiver pour proposer une sentier de près de 6 km pour patiner en pleine forêt. Une cabane centrale permet de se réchauffer et plusieurs aires de repos avec des feux de bois sont accessibles le long du sentier glacé.

Espace Carpe Diem - Saint-Georges

Chaque année, la Ville de Saint-Georges met en place un anneau de glace en plein coeur de son Espace Carpe Diem, situé proche des passerelles. Il est possible de venir y patiner avec son équipement complètement gratuitement, de 14 h à 21 h.

Quai Paquet - Lévis

Même si la Ville de Lévis n'est pas en Beauce, le sentier glacé du Quai Paquet peut être une belle idée de sortie pour pouvoir admirer le fleuve Saint-Laurent et ses glaces. Il est le plus long sentier réfrigéré du Québec.

Spas et détente

Noah Spa - Scott

Le Noah Spa est un centre de santé intérieur et extérieur qui propose des soins, massages ou encore des parcours en eau chaude et froide. Il détient également l'unique bassin eaunergique du Canada.

NRJ Spa Nordique - Saint-Alfred

Situé aux abords du lac Sartigan, le NRJ Spa Nordique propose plusieurs bassins d'eau chaude et froide, ainsi qu'un saune et hammam pour la détente. Des soins et massages sont aussi à la carte. À la tombée de la nuit, il est possible de profiter d'un spectacle de son et lumière.