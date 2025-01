Le Cool FM s’incline à Sorel-Tracy malgré une avance de deux buts

Le Cool FM de Saint-Georges s’est incliné 4-2 ce samedi 4 janvier, face aux Éperviers de Sorel-Tracy.

Malgré un départ solide, l’équipe beauceronne n’a pas réussi à contenir la remontée des locaux en troisième période, encaissant ainsi une deuxième défaite consécutive.

Dès la première période, le Cool FM a ouvert la marque grâce à Cédric Montminy, bien servi par William Leblanc et Simon Demers à seulement 1 minute 42 secondes de jeu. En deuxième période, Charles Tremblay a doublé l’avance des siens avec un but en avantage numérique, assisté de Mathieu Gagnon et Frédéric Bergeron, portant le score à 2-0.

La troisième période a marqué un tournant pour Sorel-Tracy. Olivier Caouette a réduit l’écart avec un but en avantage numérique tôt dans la période. Peu de temps après, Mathieu Brodeur a égalisé, avant que Caouette ne marque de nouveau pour donner les devants aux Éperviers. Charles Tremblay a scellé la victoire avec un but dans un filet désert.

Avec cette défaite, le Cool FM devra se recentrer pour rebondir. Leur prochain match aura lieu ce vendredi 10 janvier à 20 h, au Centre sportif Lacroix-Dutil, où ils affronteront le National de Québec.