Des victoires pour Lac-Mégantic et Saint-Cyrille cette fin de semaine

Le Sauro de Lac-Mégantic et le Maçonnerie Lauzière de Saint-Cyrille ont remporté des victoires, ce samedi 4 janvier, dans la Ligue régionale de hockey.

Les observateurs ne s'attendaient pas à un gain du Sauro de Lac-Mégantic contre le JB à Daveluyville, mais c'est bien ce qui s'est passé.

Et c'est au compte de 6-2 que les Méganticois sont repartis de Daveluyville avec deux points en poche.

Les buts de Charles-Olivier Nadeau (13ème), Louis-Joseph Guernon (9ème) et Olivier Therrien (6ème), en troisième période, ont confirmé cette victoire.

Guernon avait marqué ses deux premiers buts de la rencontre dans les deux premières périodes et l'autre filet des vainqueurs appartient à Samuel Baillargeon (1er).

Marc-Anthony Therrien (5ème) et Félix Champagne (1er) ont répliqué pour les meneurs au classement qui avait l'opportunité de distancer le Desjardins - Wild de Windsor au premier rang du classement.

Les joueurs du JB ont dirigé 41 tirs sur Justin Fréchette pendant qu'Alexandre Caron recevait 30 lancers.

Val-Des-Sources - Saint-Cyrille

Stéphane Savoie a été brillant pour le Maçonnerie Lauzière de Saint-Cyrille avec une performance de quatre buts dans un gain de 11-0 contre les Nordik Blades de Val-des-Sources. Il a maintenant 11 buts cette saison.

Philippe Mineau (3ème), Michaël Bellemare (5ème), Félix Landry (3ème), Alexandre Cyr (3ème), Richard Collet (8ème) et William Tremblay (3ème et 4ème) ont marqué les autres buts des vainqueurs qui ont dirigé 47 lancers vers les gardiens Drew Morin et Jérémy D'Aoust.

Olivier Gagnon signe le jeu blanc en bloquant les 26 rondelles dirigées vers lui.

Match à venir

Vendredi 10 janvier - 20 h 30

- East Angus à Val-des-Sources

- Princeville à Louiseville

- Saint-Cyrille à Windsor

- Coaticook à Lac-Mégantic

- La Guadeloupe à Daveluyville

Samedi 11 janvier - 20 h 30

- Val-des-Sources à Louiseville