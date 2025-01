Les Condors s’inclinent à Valleyfield mais conservent leur première place au classement

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont entamé l’année 2025 avec une défaite face aux Braves de Valleyfield, qui l’ont emporté 7-3 ce dimanche 5 janvier.

Malgré cet échec, les Condors demeurent au sommet du classement avec 49 points, maintenant une avance de quatre points sur leurs rivaux du jour, qui occupent la deuxième place.

Dès les premières minutes, les Braves ont ouvert la marque grâce à Charles Hawthornthwaite. Les Condors ont rapidement répliqué avec un but de Tristan Giroux, assisté par Alexis Gagné et Étienne Tremblay Mathieu. Cependant, Valleyfield a repris l’avantage avec un but en avantage numérique signé Samuel Fréchette, avant que Jérémy Roy ne rétablisse l’égalité moins d’une minute plus tard.

La première période s’est poursuivie avec un échange soutenu de buts, mais Valleyfield a su imposer son rythme et a terminé le tiers initial avec une avance de 4-2.

En troisième période, les Braves ont consolidé leur domination avec trois autres filets, malgré une tentative de retour des Condors, menée par Marc-Antoine Belzile en désavantage numérique.

Malgré cette défaite, les Condors conservent leur statut d’équipe de tête dans la ligue. Ils affronteront le Phoenix de Montréal ce jeudi 9 janvier à 20 h, au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges.