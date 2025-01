Les Chevaliers ont vaincu les Forestiers d'Amos

Les Chevaliers ont connu un bien meilleur départ que leur dernier affrontement. Ils ont ainsi vaincu, vendredi soir, les Forestiers d’Amos par le pointage de 4 à 1 devant une foule de 441 spectateurs.

Les locaux sont les premiers à noircir la feuille de pointage alors qu’ils se défendaient à court d’un joueur dans une descente à 2 contre 1, Félix Grenier remet à Elliot Lacroix qui bat le gardien pour son 8e but de la saison. Charles-Albert Pouliot manque une belle occasion de doubler l’avance des siens. Il se présente seul devant le gardien mais ce dernier le prive d’un but. Du côté d’Amos, ils sont incapables de profiter de deux jeux de puissance pendant le premier engagement. Les visiteurs égalisent le match à 8:57 lorsque le lancer de Samuel Trapper touche le haut du filet. C’est le seul but qu’accordera Antoine Proulx dans le match. Par la suite, les représentants de Chaudière-Appalaches marquent trois buts sans réplique. Samuel Thibault se présente seul devant le gardien et le déjoue en glissant la rondelle entre ses jambières. Il s’agit du 2e but de la troupe de Pier-Luc Giguère en infériorité numérique ce soir. Elliot Labonté porte le pointage à 3-1 à l’aide d’un bon tir des poignets. Charles-Albert Pouliot marque dans un angle restreint pour clore le deuxième vingt.

Les Forestiers s’enlèvent toutes chances de revenir dans la partie en écopant de quatre pénalités pendant la troisième période. Même s’ils ont eu beaucoup de chances d’augmenter leur avance, les lévisiens ne peuvent en profiter. Les Chevaliers ont conservé le plein contrôle de la partie.

Les trois étoiles RDS sont:

1re étoile : Gabriel Dorval des Forestiers;

2e étoile : Elliot Labonté des Chevaliers;

3e étoile : Brandon Delarosbil des Chevaliers.

Les deux même équipes sauteront sur la glace aujourd'hui à 13 h 30.

Texte: Yvan Delisle, Les Chevaliers de Lévis M18AAA

Photos : Jocelyn Gagné, Les Chevaliers de Lévis M18AAA