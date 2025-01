Les Mercenaires à un point de décrocher le championnat de la saison régulière

Cinq matchs étaient à l’affiche au cours de la dernière fin de semaine dans la Ligue de hockey Côte-Sud. Tout comme l’an dernier, les Mercenaires de Lotbinière tenaient, le samedi 11 janvier, leur classique hivernale à l’Espace Philippe-Boucher de Saint-Apollinaire, recevant pour l’occasion la visite du Giovannina de Sainte-Marie.

Devant 425 spectateurs réunis pour l’occasion, les Mercenaires ont signé un gain de 3-0.

Avec cette victoire, les Mercenaires n’ont plus besoin que d’un point pour décrocher le championnat de la saison régulière, eux qui ont 30 points en 17 parties, 10 de mieux que Montmagny qui a 20 points en 15 rencontres.

Pour en revenir au match de samedi soir à Saint-Apollinaire, soulignons que Jason Pitt a mené l’attaque des locaux avec un doublé. Il a donné l’avance aux siens avec son 4e de la saison à 1:56 en première, son coéquipier Jayson Bêty profitant d’un avantage numérique pour doubler l’avance des siens à 16:51.

Pitt, avec son deuxième de la rencontre, portait la marque 3-0 à 17:21 en troisième, le reste étant l’affaire du gardien Thomas Boucher qui a stoppé les 40 tirs dirigés vers lui pour signer le jeu blanc, un deuxième de suite dans son cas.

Le Pavage Jirico prend sa revanche

Trois rencontres étaient à l’affiche vendredi soir. Après avoir subi la défaite à ses deux dernières sorties devant le Décor Mercier de Montmagny les 20 décembre et 3 janvier, le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli retrouvait à nouveau ses adversaires de la 132 dans le cadre d’un troisième match consécutif entre les deux équipes, une rencontre présentée au Centre Rousseau. Mené par Nicolas Egan Dionne qui a inscrit un tour du chapeau, le Pavage Jirico s’est imposé cette fois-ci, signant un gain de 6-2 sur les Magnymontois.

Émile Lambert à 3:38, Nicolas Egan Dionne à 14:37 et Zacharie Dumas, lors d’un avantage numérique à 17:29, ont donné une avance de 3-0 aux locaux dès la période initiale, Dionne profitant à son tour d’une supériorité numérique, à 6:43 en deuxième, pour accroître l’avance du Pavage Jirico à 4-0 avant que le Décor Mercier ne s’inscrive au pointage.

Jean Daniel Gauthier en avantage numérique à 8:56 et Justin Bernier, avec son deuxième de la saison 33 secondes plus tard, ont permis au Décor Mercier de se rapprocher à deux buts de leurs adversaires qui ont toutefois inscrit un 5e but peu de temps après, soit le second du match de Zacharie Dumas qui portait la marque 5-2 à 11:27. Dionne a complété son tour du chapeau à 4:03 en début de troisième, concrétisant ainsi la victoire du Pavage Jirico qui a dominé 40-38 au chapitre des tirs au but.

Saint-Prosper l’emporte à Saint-Charles

Pendant ce temps à l’aréna de Saint-Charles, les Éperviers recevaient la visite des Hunters de Saint-Prosper. Les Etcheminois, menés par Jérémie Roy qui a amassé trois points, dont deux buts, ont pris la mesure des Bellechassois par la marque de 5-3 devant 227 spectateurs.

Un seul but a été inscrit lors de la période initiale, celui-ci étant l’œuvre de Bryan Groleau qui a donné les devants 1-0 aux Hunters lors d’un avantage numérique à 13:23. Les Éperviers ont renversé la vapeur avec deux buts rapides en début de deuxième, avant de voir les visiteurs répliquer à leur tour.

Jacob Desjardins a profité d’une punition à l’adversaire pour créer l’égalité 1-1 à 3:11 et une minute 29 secondes plus tard, Gabriel Bouchard donnait une avance de 2-1 aux locaux avec un filet sans aide. La réplique des Hunters n’a pas tardé puisque 18 secondes après Bouchard, soit à 4:58, Jérémie Roy créait l’égalité 2-2 avant de permettre aux siens de retraiter au vestiaire avec une avance d’un but, un filet inscrit en avantage numérique, une fois de plus, à 18:28.

La troisième fut elle aussi des plus enlevante. Gabriel Bouchard, avec son 2e du match lui aussi, a permis aux Éperviers de créer l’égalité 3-3 à 5:14, mais une fois de plus, les Hunters ont répliqué à la vitesse de l’éclair, Darius Gibson redonnant les devants aux siens 45 plus tard avec son 4e de l’année. La marque est restée inchangée jusqu’à six minutes de la fin, William Poulin concrétisant la victoire des Hunters avec un filet en avantage numérique.

Enfin une victoire pour le Plastiques Moore

Dans le dernier match de la soirée de vendredi présenté au Centre Frameco de Saint-Joseph, les joueurs du Plastiques Moore de Saint-Damien ont mis un terme à leur longue série d’insuccès avec une victoire de 4-3 en fusillade sur le Familiprix, et ce, devant 231 spectateurs.

Trois buts, dont deux par les locaux, ont été inscrits dès la période initiale. Charles-Étienne Hébert a donné les devants 1-0 aux Joselois à 14:03, Jason Vaillancourt créant l’égalité à 16:19 avec son premier de l’année. Keven Landry a redonné l’avance au Familiprix moins d’une minute plus tard, soit à 17:16 puis en deuxième, un seul but a été enregistré, soit le 11e de Raphaël Corriveau qui permettait au Plastiques Moore de créer l’égalité 2-2 à 1:37.

Martin Grenier a redonné l’avance au Familiprix à 4:37 en troisième et le pointage est resté inchangé jusqu’en toute fin de partie alors que le capitaine du Plastiques Moore, Charles Dulac-Simard, envoyait les deux équipes en prolongation avec un but in extremis à 19:59, lui aussi son 11e de la campagne. Aucun but n’a été inscrit en surtemps et lors de la fusillade, seul Christopher Sénéchal a réussi à s’inscrire à la marque, permettant ainsi au Plastiques Moore de mettre un terme à leur série de six revers.

Saint-Charles s’incline à Montmagny

Dans le dernier match de la fin de semaine présenté samedi soir à l’aréna de Montmagny, les Éperviers de Saint-Charles ont offert une autre solide performance, dominant 39-32 au chapitre des tirs au but, mais ce ne fut pas suffisant, ces derniers s’inclinant 5-3 devant le Décor Mercier et l’attaquant Jean Daniel Gauthier qui a enregistré quatre buts. Notons aussi la belle performance de Justin Bernier qui a récolté un but et trois aides dans cette rencontre.

Tyler Cantin a ouvert la marque pour les visiteurs avec son 11e de la saison à 4:42. Justin Bélanger a créé l’égalité à 10:35, mais Gabriel Bouchard redonnait les devants aux Éperviers moins d’une minute plus tard, complétant une manœuvre de Charles Bergeron à 11:26.

C’est à ce moment que Jean Daniel Gauthier s’est mis en marche puisqu’après avoir permis aux locaux de créer l’égalité à 14:24, il procurait l’avance au Décor Mercier avec son deuxième de la rencontre en milieu d’engagement médian, un but inscrit en avantage numérique à 11:25.

Alors que son équipe était à court d’un homme en début de troisième période, William Labbé a permis, à son tour, aux Éperviers de créer l’égalité à 4:42. Gauthier complétait son tour du chapeau en inscrivant ce qui allait devenir le but de la victoire à 7:46 avant de terminer sa soirée de rêve avec un but dans un filet désert à 19:47.

Classement serré

Comme on le mentionnait précédemment, les Mercenaires de Lotbinière n’ont plus besoin que d’un point pour s’assurer du championnat de la saison régulière de la LHCS.

Une belle lutte s’annonce toutefois pour le deuxième rang puisque seulement six points séparent les équipes 2 à 7 après les matchs du dernier week-end. Montmagny occupe le deuxième rang avec 20 points en 15 matchs, un de mieux que Saint-Jean-Port-Joli qui a toutefois disputé 17 parties. Saint-Joseph (17 points en 17 matchs), Sainte-Marie (16 points en 14 parties), Saint-Prosper (15 points en 17 rencontres) et Saint-Damien (14 points en 16 parties) suivent au classement, Saint-Charles demeurant en dernière position avec 8 points en 16 matchs.

Le classement des pointeurs est tout aussi serré avec Édouard Ouellet du Pavage Jirico qui domine avec 33 points, deux de mieux que Joey Beaudoin de Lotbinière et trois de plus qu’Olivier Coulombe de Montmagny avec 30.

Prochains matchs

Un calendrier de trois parties seulement sera présenté le week-end prochain. Deux de ceux-ci auront lieu le vendredi 17 janvier alors que Saint-Charles sera à Sainte-Marie (20 h 45) et que Montmagny sera à Saint-Damien (21 h). Le dimanche 19 janvier, Saint-Joseph sera de passage au Centre récréatif Desjardins pour y affronter les Hunters, match qui débutera à 15 h.

Source: Serge Lamontagne, relationniste