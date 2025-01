Explosion offensive pour les Chevaliers

Après un arrêt victorieux à Rivière-du-Loup, c’est la région montréalaise qui attendait les Chevaliers de Lévis pour le match disputé vendredi soir au sein de la Ligue de hockey M18 AAA. Leurs adversaires, les Riverains du Collège Charles-Lemoyne, avaient eu le dessus en prolongation lors de leur venue à Lévis en novembre dernier.

Antoine Proulx se voit accorder le départ pour Lévis alors que son vis-à-vis est Patrick Deniger, un espoir des Remparts de Québec. En l’absence de leur entraîneur-chef pour les parties du week-end, Simon Larouche et les Chevaliers tentaient d’aller chercher la victoire à Ste-Catherine.

Les Chevaliers imposent le rythme du jeu alors qu’ils prennent rapidement les commandes alors qu’Alex Desruisseaux pousse la mise en jeu vers l’avant et Malyk Côté en profite pour battre Vincent Moreau. Les Chevaliers continuent d’ouvrir les valves. Quelques minutes plus tard, le troisième trio fait le travail ce qui donne la chance à Dereck Asselin de doubler l’avance des siens. Des passes sont accordées à Josh Demers et Logan Bêty. En fin d’engagement, Dominic Bolduc inscrit son premier dans le circuit Lévesque, lui qui est venu pallier l’absence d’Elliot Labonté. Après 20 minutes, 3-0 pour les visiteurs.

Un deuxième engagement où que les Chevaliers ne se laissent pas manger le poulet sur le dos alors qu’ils freinent plusieurs attaques des Riverains et aussi freiner l’avantage numérique des locaux à possible reprise. Les Chevaliers jouent avec cœur en pensant à leur entraîneur-chef qui a dû déclarer forfait pour le week-end.

Le contrôle de la partie continue pour Lévis, alors que cette fois-ci en attaque à cinq, Alex Desruisseaux enfile l’aiguille et porte l’avance à cinq buts. La frustration commence à s'emparer des locaux alors qu’ils écopent de punitions. Jan Sikora-Roldan déjoue Antoine Proulx et empêche ce dernier d’un blanchissage en toute fin de partie.

La marque finale, 5-1 Lévis

Fait à noter qu’il s’agit de la première victoire de Simon Larouche comme entraîneur-chef et de la première en tant qu’entraineur-adjoint de notre ancien défenseur, Gabriel Beaupré.

Les trois étoiles RDS ont toutes été décernées à des Chevaliers: Antoine Proulx, des Chevaliers, Alex Desruisseaux, et Dominic Bolduc.

L’action reprend aujourd'hui dès 15 h, alors que les Lions du Lac St-Louis recevront l’équipe de Chaudière-Appalaches au Centre civique de Dollard-des-Ormeaux.

Texte: Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis M18AAA