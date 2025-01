Montmagny, Saint-Charles et Saint-Prosper triomphent

Un calendrier de trois matchs seulement était à l’affiche au cours du week-end dans la Ligue de hockey Côte-Sud, deux de ceux-ci étant présentés vendredi soir à Saint-Damien et Sainte-Marie, le troisième dimanche après-midi à Saint-Prosper.

Dans les trois cas, les spectateurs présents ont eu droit à du jeu serré, chaque rencontre se décidant par la marge d’un but.

Saint-Charles surprend Sainte-Marie

Dans la première rencontre présentée vendredi soir au Centre Caztel de Sainte-Marie, un but de Sébastien Laquerre inscrit en avantage numérique en début de troisième période a permis de briser une égalité de 4-4, menant les Éperviers de Saint-Charles vers un gain de 5-4 sur le Giovannina.

Les Bellechassois sont sortis forts lors de la période initiale, prenant une avance de 3-0 avant que les locaux ne puissent répliquer.

Vincent Blackburn à 7:29 et Gabriel Bouchard, 30 secondes plus tard, ont sonné la charge pour les visiteurs, Tyler Cantin accroissant cette avance à 14:36 avant que Philippe Leclerc ne rétrécisse l’écart à 18:35.

La deuxième période a été l’affaire du Giovannina qui a reversé la vapeur avec trois buts consécutifs à son tour. Nicolas Létourneau a réduit l’écart 3-2 à 7:33 et 42 secondes plus tard, soit à 8:19, Christopher Lavoie Tremblay créait l’égalité 3-3. Félix-Antoine Chabot a donné les devants au Giovannina à 16:25, cette avance ne durant toutefois qu’un peu plus d’une minute alors que Tristan Lapierre permettait aux Éperviers de retraiter au vestiaire avec une égalité de 4-4, un but inscrit à 17:37.

Profitant d’un avantage numérique à 6:34 en troisième, Sébastien Laquerre a inscrit ce qui allait devenir le but de la victoire, complétant une manœuvre de Jonathan Laberge et Jacob Desjardins. La victoire est allée au gardien Louis Perreault-Carrier qui a été solide avec une performance de 36 arrêts.

Le Décor Mercier s’impose

Malgré une domination de 43-26 au chapitre des tirs au but, dont 17 en première et en troisième période, le Plastiques Moore s’est frotté à l’excellence du gardien Jonathan Labrie qui a permis au Décor Mercier de Montmagny de signer un gain de 3-2, vendredi soir également, sur le Plastiques Moore de Saint-Damien lors d’une rencontre présentée au domicile de ces derniers.

Les joueurs du Décor Mercier ont fait preuve d’indiscipline en première période, prenant même quatre punitions de suite entre la 4e et la 12e minute. Cela ne les a pas empêchés de prendre les devants lors de l’une de ces infractions alors que sur une échappée, Justin Bernier donnait les devants aux siens 1-0 à 8:32. Raphaël Corriveau, avec son 12e de l’année, a profité à son tour de l’un de ces quatre avantages numériques pour créer l’égalité à 13:40.

La deuxième période a appartenu au Décor Mercier qui a mis de la pression sur ses adversaires qui, à leur tour, ont pris quelques pénalités qui, si elles n’ont pas eu de conséquence, ont permis au vent de tourner pour les visiteurs qui ont créé l’égalité 2-2 par l’entremise de Sammy Dubois à 8:30, à forces égales. Dave Gaumond, profitant d’une rondelle libre devant la cage adverse, a inscrit le 3e but des siens à 13:04, sur des passes de Pascal Lebel et Sammy Dubois qui amassait ainsi un deuxième point, Lebel récoltant pour sa part une troisième passe.

Émile Côté, avec son 4e de l’année, a rétréci l’écart 3-2 à 16:14 en troisième, le Plastiques Moore ne parvenant pas, par la suite, à créer l’égalité.

La prolongation sourit aux Hunters

Dans la dernière rencontre de la fin de semaine présentée dimanche après-midi au Centre récréatif Desjardins de Saint-Prosper, le public présent a eu droit à un excellent duel entre le Familiprix de Saint-Joseph et les Hunters de Saint-Prosper, ces derniers signant un gain de 3-2 en prolongation.

Nathaniel Doyon a ouvert la marque pour les Hunters, inscrivant le seul but de la période initiale à 6:52. Jean-Michaël Gilbert, d’un tir précis de l’enclave, a égalé la marque à 12:44 en deuxième, mais William Poulin sans aide, sur une échappée à 17:40, a permis aux locaux de reprendre cette avance de deux buts qui a duré jusqu’en milieu de troisième alors que Jonathan Roy a forcé la tenue de la prolongation avec le but égalisateur à 10:37.

Le suspense n’a pas duré trop longtemps puisque Jacob Bernard, avec son premier de la saison sans aide, a tranché le débat à la reprise du jeu en début de quatrième période, un but inscrit à 1:18.

Classement toujours serré

Inactifs au cours du week-end, les Mercenaires de Lotbinière trônent toujours en tête du circuit avec 30 points en 17 parties, huit de mieux que Montmagny qui a accru à trois points son avance sur Saint-Jean-Port-Joli qui a 19 points en 16 parties, le même nombre que le Décor Mercier.

Avec leurs points récoltés dimanche après-midi, Saint-Joseph (18 points en 17 matchs) et Saint-Prosper (17 points en 18 matchs) sont présentement 4e et 5e au classement, devançant Sainte-Marie qui demeure à 16 points, mais en 15 parties seulement. Saint-Damien demeure à portée avec 14 points en 17 matchs, Saint-Charles fermant la marche avec 10 points en 17 matchs également.

Prochains matchs

Tout comme ce dernier week-end, un calendrier de trois rencontres seulement sera à l’affiche le week-end prochain. Deux auront lieu le vendredi 24 janvier alors que Saint-Damien sera à Saint-Jean-Port-Joli (20 h 30) et que Lotbinière visitera Montmagny à 21 h. Le lendemain, Sainte-Marie visitera les Éperviers de Saint-Charles, rencontre débutant à 20 h.

Source: Serge Lamontagne, relationniste