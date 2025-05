Les Beaucerons assomment les Bulldogs

«La série de la 73» n'a été que dans un sens en fin de semaine, au sein de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches, alors que les Beaucerons de Saint-Marie ont assommé les Bulldogs de Beauce-Centre à deux reprises.

En effet, l'équipe mariveraine a remporté, vendredi à domicile, le premier match des quarts de finale, avec une victoire convaincante de 7 à 1.

Le lendemain, les Joselois se sont inclinés 5-0 devant leurs partisans au Centre Frameco.

«Vendredi, on n'avait pas d'énergie», a déclaré dans un message courriel, l'entraîneur-chef des Bulldogs, Stéphane Poulin. «Même si ce n'est pas une excuse, la moitié de l'équipe est affectée par la grippe. On a mieux joué le lendemain. On a disputé deux bonnes périodes, mais on n'a pas réussi à marquer. On va continuer à travailler et on finira par débloquer», a-t-il conclu.

Le déblocage devra venir rapidement, car la série pourrait prendre fin dès ce week-end, avec le 3e match vendredi, à 19 h au Centre Caztel de Sainte-Marie et une 4e confrontation, le lendemain, au Centre Frameco de Saint-Joseph-de-Beauce. La mise au jeu est prévue à 19 h 20.