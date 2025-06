Une saison historique pour Les Chevaliers

Le calendrier régulier du circuit Lévesque de la Ligue de hockey M18 AAA prenait fin ce dimanche et pour ce faire, les Chevaliers de Lévis étaient sur la route pour y affronter les Grenadiers de Châteauguay.

Ryan Gagné obtient son 22e départ de la saison et tentera d’ajouter une victoire de plus à sa fiche. Pour Châteauguay, Landyn Laberge est placé devant la cage des siens.

Le jeu physique est présent entre les deux formations alors qu’ils s’échangent des coups d’épaules à tour de rôle. Il faut attendre à 8:52 pour voir un premier but marqué. Samuel Roy place la rondelle par-dessus l’épaule droite et bat Ryan Gagné en avantage numérique. Les Chevaliers redoublent d’ardeur alors que Simon Chartier récupère une rondelle libre dans l’enclave et déjoue Laberge. Après 20 minutes de jeu, 1-1 la marque.

La deuxième période est signée Alex Desruisseaux alors qu’il marque à deux reprises. Le petit attaquant de Lévis inscrit alors son 19e et 20e filet de la saison. Quelques instants après le troisième but de Lévis, Châteauguay réplique et réduit l’écart à un but. Ce dernier filet des Grenadiers appartient à Justin Gallant. Après 40 minutes de jeu, 3-2 Lévis.

Les Chevaliers sont à 20 minutes d’écrire l’histoire de la ligue et le train ne ralentit pas alors que tôt au dernier tiers, Elliot Lacroix bat Laberge. Lévis est en plein contrôle alors qu’ils ne regarderont plus derrière. Josh Demers confirme la victoire des siens dans un filet désert..

La marque finale 5-2 Lévis.

Les Chevaliers se garnissent de plusieurs records dont le moins de but contre en une saison avec un total de 67 buts accordés en 42 parties. Ils établissent également un record de ligue avec un fiche de 0 défaite en temps régulier. Plusieurs autres records seront annoncés en début de semaine.

Les Chevaliers débuteront les séries éliminatoires le 5 mars prochain à domicile. Leur opposant est encore encore à ce jour alors qu'ils feront face aux gagnants de la série entre les Élites de Jonquière et l’Albatros du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup.

Texte: Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis