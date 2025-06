Plusieurs Beauceronnes récompensées à la compétition Invitation Germaine-Poulin

Plusieurs patineuses de la région se sont démarquées à la compétition Invitation Germaine-Poulin, qui a eu lieu du 20 au 23 février à Saint-Prosper.

Pour le club de patinage artistique de Beauceville, trois jeunes filles ont été récompensées. Dans la catégorie Star 4, 13 ans et plus, Alyson Garon de Beauceville et Léonie Toulouse de Notre-Dame-des-Pins, ont obtenu la médaille de bronze. Dans la catégorie star 3, c'est Alycia Lessard de Tring-Jonction qui s'est mérité un ruban or.

En ce qui concerne le Club de patinage artistique Axel, de Saint-Joseph-de-Beauce, trois autres filles ont récolté les honneurs. Amélia Leclerc de Vallée-Jonction, a reçu l'argent dans la catégorie Artistique STAR 5, Noémie Roy de Lac-Etchemin a remporté l'or dans la catégorie Star 4, 13 ans et plus, puis Frédérique Larouche de Saint-Joseph a eu un ruban or dans la catégorie Star 2.