Défaite fatale pour les Condors

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont subi une défaite fatale face au Collège français de Longueuil ce dimanche, après un match chaudement disputé au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges.

Devant près de 800 partisans, ils ont vu leur avance leur glisser entre les doigts en fin de troisième période, s’inclinant 4 à 3.

Marc-Antoine Belzile a ouvert la marque à 12:15 en inscrivant le seul point de la période, sur des passes de Mathys Lapointe et Logan Poulin.

Longueuil a répliqué en avantage numérique en deuxième période grâce à Samuel Beaulieu, ramenant les deux équipes à égalité après 40 minutes de jeu.

La troisième période a été laissé croire à une prolongation possible jusqu'à la dernière minute. Étienne Tremblay-Mathieu, dès la 41e seconde, a redonné l’avance aux Condors, avant de se transformer en passeur sur le but de Xavier Labbé à 4:06, qui portait la marque à 3-1 pour les locaux. Mais le Collège Français a entamé une remontée déterminée. Rayen Hache a d’abord réduit l’écart à 13:34, puis Louis Dumais a créé l’égalité trois minutes plus tard. Alors que la prolongation semblait inévitable, Pierre-Olivier Denis a tranché le débat à 19:31.

Pour une deuxième année consécutive, la saison des Condors se termine en demi-finale.