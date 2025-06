La Division ACT US/Canada s'invite à l'Autodrome Chaudière

L'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction accueillera la première édition en sol québécois de la Division ACT US/Canada pour 2025 le samedi 21 juin.

La liste des coureurs n’a pas encore été dévoilée, cependant l'organisation souligne que le cumulatif est très serré entre les pilotes et qu'il ne reste que 10 courses pour accumuler le maximum de points. À la tête de ce classement, on retrouve le Beauceron Raphaël Lessard no. 48qc, qui détient 24 points de plus que son plus proche compétiteur, Gabe Brown no.47nh. Rien n’est joué pour les poursuivants qui sont à quelques points de gagner des positions, soient Jesse Switser no.25nh, DJ Shaw no.60bh, Kaiden Fisher no.18vt. Également, plusieurs pilotes québécois qui rivalisent dans cette catégorie devraient être présents, soient Jonathan Bouvrette, Rémi Perreault, Alexendre Tardif, Sébastien Couture, William Larue et Patrick Laperle.

Nascar Vintage Fecto Électrique

Déjà une douzaine de pilotes ont confirmé leur présence pour prendre part à leur deuxième course de la saison. Au volant de leur puissantes bagnoles, les pilotes promettent tout un spectacle. Pour l’occasion, ils rivaliseront durant une finale comptant 50 tours.

Nascar Truck Kenny U-Pull

Les camionnettes en seront à leur troisième passage à l’Autodrome Chaudière. Jérémy Bergeron no.81 détient les deux premiers podiums mais seulement un point le sépare de son rival, Cédric Lemay no.16. À surveiller, Steve Lavigne no.72 qui n’a pas dit son dernier mot suite à sa mésaventure du dernier programme. Également, un ajout qui viendra à coup sûr, brouiller les cartes pour cette épreuve, est le retour de Jonathan Desbiens no.92.

Nascar Sport Compact Senior Mac Construction

Du côté de cette division, c’est la recrue Dale Côté au volant de sa veloster no.59 qui semble être bien accroché, pour l’instant, à la première marche du podium. Malgré tout, seulement 7 points le sépare de Bobby Bureau no.28 et 11 points de Samuel Langlois no.84. Ces derniers prendront part à une finale de 40 tours.

Nascar Sport Compact Développement Desbiens Fer et Métaux

Ayant effectué leur première sortie le 8 juin dernier, les pilotes de cette division prendront part à une finale de 30 tours où les jeunes recrues tenteront de faire leur preuve sur les plus tenaces. Début du programme principal dès 15h.