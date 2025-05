Après un sans-faute, direction la demi-finale pour les Chevaliers de Lévis

Les quatre premières parties ont été des parties sans équivoque, mais celle de vendredi était une partie attendue par les partisans de hockey M18 AAA au Canada alors que Les Pat Canadians de Regina, avec un certain Maddox Schultz, attendaient la troupe de Pier-Luc Giguère.

Ryan Gagné était alors l’homme masqué pour défendre la cage.

Les Chevaliers connaissent un début de période fumante alors qu’ils imposent leur rythme rapidement dans la période. Tout d’abord, Charles-Albert Pouliot glisse la rondelle derrière Muntain. Exactement 50 secondes plus tard, ce même Pouliot déjoue Muntain d'un tir vif par-dessus l’épaule droite, ce but est inscrit en avantage numérique. Les chevaux sont devant les Chevaliers, Félix Grenier lance du haut des cercles en zone offensive et la rondelle trouve les cordages. À ce moment, les 20 joueurs de Pier-Luc Giguère ont les devants 3-0. La frustration commence à s’emparer des Pat Canadians et joue de plus en plus physique. Cela n’empêche Alex Desruisseaux de mettre la table à Malyk Côté qui déjoue Muntain. Après 20 minutes de jeu, Ryan Gagné a bloqué les 6 lancers dirigés vers lui et les Chevaliers mènent 4-0.

La deuxième période est plus calme au niveau du pointage alors qu’un seul but est inscrit et il appartient au Pat Canadians en avantage numérique. Logan Mehl déjoue Gagné suite à un tir récupéré en bas de territoire. Les Chevaliers ont manqué plusieurs occasions lors de 3 contre 1 et 4 contre 1 tout en manquant un tir de pénalité accordé à Charles-Antoine Dubé. Après 40 minutes de jeu, 4-1 pour Lévis. Les lancers sont de 18 contre 12 en faveur de Lévis.

Une troisième période de hauts de et de bas pour Lévis alors qu’on ressent une baisse d’énergie, malgré tout Brandon Delarosbil lance de la ligne bleue et déjoue Muntain. L’avance est maintenant de quatre. Quelques minutes plus tard, Ryan Ulmer déjoue Gagné. En fin de période, les Chevaliers perdent un soldat puisqu’il est expulsé de la rencontre pour avoir donné un coup de patin. Avec un filet désert, Charles-Antoine Dubé sécurise la victoire.

La marque finale est de 6-2 pour Lévis.

La prochaine partie des Chevaliers sera en demi-finale face aux Flyers de Moncton ce samedi.