Plus de 50 organisations seront à la Journée des exposants en loisir et en sport

La Journée des exposants en loisir et en sport, qui aura lieu le 7 mai, réunira plus de 50 entreprises et organismes à Saint-Isidore.

Ce rendez-vous vise à présenter des idées concrètes et innovantes qui permettent aux municipalités, écoles et organisations de la Chaudière-Appalaches de simplifier la gestion de leurs projets.

Pour cette deuxième édition, l’Unité régionale de loisir et de sport de la Chaudière-Appalaches (URLS-CA) prévois deux fois plus de kiosques qu’en 2023, dans un espace nettement plus vaste. « Le succès de la dernière édition, axé sur l’aménagement extérieur, démontre bien l’intérêt des gens de notre région à découvrir les produits disponibles sur le marché. Cette fois-ci, nous avons élargi l’offre pour inclure aussi des services liés à la programmation, à l’achat d’équipements et à l’événementiel. Cela fait de ce salon l’endroit idéal pour découvrir tout ce qui est offert en matière de loisir et de sport », a expliqué l’agente de développement en loisir à l’URLS-CA, Marianne Bélanger.

Le salon accueillera les visiteurs de 13 h à 17 h. Des conférences sur l’aménagement de cours d’école, la recherche de financement, l’accès au matériel et la polyvalence motrice seront présentées pendant l’après-midi. Tous les détails se trouvent dans la programmation de la journée.

Rendez-vous québécois du loisir rural

La Journée des exposants se tiendra spécialement en marge du 12e Rendez-vous québécois du loisir rural. Du 6 au 8 mai, plus de 200 professionnels en loisir de municipalités de moins de 10 000 habitants se réuniront dans la MRC de La Nouvelle-Beauce. Les participants auront l’occasion de visiter plusieurs installations culturelles, sportives et de plein air.

« Nous avons axé la programmation sur des exemples concrets qui répondent aux préoccupations des travailleurs en loisir. Après plus d’un an d’implication active de plusieurs acteurs de notre région, nous avons très hâte de faire découvrir l’ingéniosité et l’authenticité de nos localités à tout le Québec », a mentionné l’agente de développement en loisir à l’URLS-CA Émilie Lacasse.

Des visites sur le terrain sont notamment prévues mardi 6 mai et mercredi 7 mai à Scott, Frampton, Saint-Bernard, Saint-Elzéar, Saint-Lambert-de-Lauzon et Vallée-Jonction.