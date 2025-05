L’équipe canadienne remporte le bronze aux mondiaux

Les joueuses canadiennes de rugby à 7 ont décroché la médaille de bronze aux Championnats du monde qui ont eu lieu à Los Angeles, la fin de semaine dernière.

Après s’être inclinées en demi-finale 33-7 contre les Australiennes, les Canadiennes ont vaincu les Américaines par la marque de 27-7 afin de monter sur le podium.

L’équipe canadienne a ainsi remporté une troisième médaille de bronze consécutive après celles obtenues à Hong Kong et Singapour.

«On est fières, mais on a faim. On veut aller chercher le top-2 ou même le top-1 mondial. On a réussi à avoir une bonne saison en cette première année post-olympique, mais maintenant, on veut aller cogner à la porte des nations numéro 1 et 2 pour diminuer l’écart qu’on a avec elles», a confié la Beauceronne Sabrina Poulin, qui a fait partie de la formation canadienne lors des trois derniers tournois.

Mahalia Robinson était l’autre Québécoise à porter les couleurs de l’unifolié à Los Angeles.

« On savait que si on était capables de tout mettre en place et de se concentrer sur le processus, le résultat allait être positif », a affirmé Poulin.

Lors de la ronde préliminaire, l’équipe canadienne l’a emporté 26-0 contre les Japonaises et 26-17 contre les Britanniques, mais s’est inclinée 41-5 contre les Néo-Zélandaises.

« On a gagné les deux premiers matchs, mais on a eu un peu de difficulté dans notre match contre la Nouvelle-Zélande. Cette défaite nous a mises dans la meilleure situation possible pour la demi-finale. Après ça, on a perdu contre l’Australie, mais on a réussi à gagner contre les États-Unis et à avoir notre médaille », a souligné Sabrina Poulin.

Lors de l’affrontement pour la troisième place, la rivalité entre le Canada et les États-Unis était bel et bien présente.

« Il y avait beaucoup de partisans qui étaient là pour les États-Unis, mais nous, c’est ce qu’on voulait. Jouer contre les États-Unis, chez eux, pour leur montrer qu’on était supérieures. On était plus excitées par rapport à cette opportunité de rebondir comme on l’a fait dans les derniers tournois et on savait qu’on était capables », a raconté la joueuse originaire de la Beauce.

Selon elle, l’expérience acquise par les joueuses cette saison s’est fait sentir au cours des trois dernières étapes des Séries mondiales.

« Je crois qu’on est la première équipe qui a utilisé le plus de joueuses dans cette série, donc ça, je crois que c’est vraiment positif pour le rugby au Canada. On a des filles qui ont joué à la fois à 7 et à 15. Il y a beaucoup de nouveaux visages, de fraîcheur, mais également de l’expérience avec des filles qui ont fait les Olympiques. À partir de Hong Kong, on a pu voir le fruit de tout ça », a expliqué la Québécoise.

En finale, les Néo-Zélandaises, championnes olympiques en titre, ont défait les Australiennes 31-7 pour remporter la médaille d’or. Avant les mondiaux, elles avaient récolté quatre médailles d’or et deux d’argent en six étapes des Séries mondiales.

Sabrina Poulin estime que cette médaille de bronze est de bon augure pour l’équipe canadienne, qui visera la finale lors des prochaines saisons.

« Souvent, on entend “surprise, le Canada l’emporte !”, mais on veut essayer de changer le narratif par rapport à ça. On veut plus que ce soient des surprises. On sait ce qu’on est capables de faire, mais maintenant, c’est de savoir si on est capables de continuer à avoir des résultats en étant sur le podium, a-t-elle ajouté. Faire toutes les petites choses correctement, avoir des routines et avoir des performances qui sont constantes. »

Rédaction: Athéna Couture, Sportcom Info