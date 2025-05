Emmy Fecteau couronnée d’or au Gala du Mérite sportif beauceron

L’hockeyeuse de Saint-Odilon-de-Cranbourne, Emmy Fecteau, a reçu le prestigieux Élitas d’or lors de la 46e édition du Gala du Mérite sportif beauceron, tenue ce samedi 10 mai au Centre Caztel de Sainte-Marie.

Ce prix souligne une année exceptionnelle pour l’athlète, qui a conclu son parcours universitaire avec brio et amorce une nouvelle étape chez les professionnelles.

Capitaine des Stingers de l’Université Concordia pour sa dernière saison, Emmy Fecteau a mené son équipe à une fiche parfaite de 25 victoires et au titre national universitaire canadien. Sa contribution a été saluée par plusieurs distinctions, dont le prix Denise Beaudet pour son leadership, ainsi que les prix Michael Di Grappa et Marion Hilliard. Couronnement de son année, elle a été sélectionnée au 31e rang du repêchage de la Ligue professionnelle de hockey féminin par les Sirènes de New York.

Deux autres athlètes se sont hissés sur le podium : Christopher Fortin (Saint-René), footballeur au sein des Huskies de l’Université du Connecticut en NCAA Division 1, et récemment repêché par Calgary en CFL, a reçu l’Élitas d’argent, tandis que le baseballeur Nathan Roy (Saint-Frédéric), déjà actif sur la scène internationale malgré son jeune âge, a été décoré de l’Élitas de bronze.

Lors de la soirée, Mathilde Alexia Pelletier, de Saint-Georges, s'est largement distinguée en remportant près de trois prix dans les catégories soccer, rugby et multisports.

Plus de 80 personnes honorées

Au total, 82 athlètes, entraîneurs, équipes, bénévoles et organisations ont été mis en lumière lors de cette soirée qui a rassemblé 350 personnes. La Ville de Sainte-Marie a aussi décerné deux prix « Coup de cœur » à Diane Cyr pour son engagement au sein de l’Association de ringuette, et à Bruno Bilodeau pour son implication sportive et communautaire.

Présidé par Vincent Quirion, le gala a été marqué par la reconnaissance des partenaires et bénévoles qui contribuent au rayonnement des athlètes d’ici. « Leur appui fait toute la différence », a souligné la présidente du comité organisateur, Véronique Paquet.

Le comité a également exprimé sa gratitude aux commanditaires et à toutes les personnes ayant soumis des candidatures, un nombre particulièrement élevé cette année.

Voici la liste complète des récipiendaires :

Athlètes de l’année par discipline

• Athlétisme : Lyanna Roy (Saint-René)

• Baseball : Nathan Roy (Saint-Frédéric)

• Dek hockey : Mikael Dupuis (Saint-Georges)

• Football : Christopher Fortin (Saint-René)

• Gymnastique : Nicolas Fournier (Saint-Georges)

• Haltérophilie : Arianne Maheux (Saint-Georges)

• Hockey : Emmy Fecteau (Saint-Odilon)

• Hors discipline junior : Eden Leblond, rodéo (Beauceville)

• Hors discipline senior : Florence Fortin, basketball (Sainte-Marie)

• Inclusion : Kathleen Côté (Saint-Luc-de-Bellechasse)

• Judo : Métis Couture (Saint-Alfred)

• Karaté : Nelson Trachy (Sainte-Marguerite)

• Multisport : Mathilde Alexia Pelletier (Saint-Georges)

• Patinage artistique : Olivia Lapointe (Sainte-Marie)

• Rugby : Mathilde Alexia Pelletier (Saint-Georges)

• Snowboardcross : Jacob Lebel (Sainte-Marie)

• Soccer : Mathilde Alexia Pelletier (Saint-Georges)

• Tennis : Jean-Pascal Giroux (Saint-Georges)

• Volleyball : Mathieu Gilbert (Saint-Georges)

• Triathlon : Antoine Paquet (Saint-Georges)

Prix spéciaux

• Arbitre : Éric Faucher (Saint-Georges)

• Bénévole : Caroline Gosselin (Sainte-Marie)

• Entraîneur : Billy Picard (Notre-Dame-des-Pins)

• Équipe : No Rules (danse, Saint-Joseph)

• Ambassadeur : Michel Champagne (Saint-Éphrem)

• Coup de cœur de la Ville de Sainte-Marie : Diane Cyr et Bruno Bilodeau

• Événement de l’année : Le Défi Beauceron (Saint-Prosper)

• Organisation de l’année : Club de rugby Lumberjacks (Saint-Georges)