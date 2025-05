Autodrome Chaudière : la saison de stock-car est lancée à Vallée-Jonction

La saison 2025 a officiellement démarré à l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction, ce dimanche 11 mai, avec la présentation de l’événement Langis Caron 150.

Sous un ciel complètement bleu, les amateurs de stock-car se sont déplacés en grand nombre pour assister à ce programme chargé, marquant le coup d’envoi d’un nouvel été de compétition sur l’ovale beauceron.

Dès l’ouverture des guichets à 7h45, pilotes et spectateurs ont convergé vers les installations pour assister aux nombreuses pratiques, qualifications et finales au calendrier. Quatre classes étaient à l’honneur : ACT LMS Québec XPN, NASCAR Vintage Fecto Électrique, Sport Compact Sénior MAC Construction, et NASCAR Truck Kenny U-Pull, en plus de la Triple Couronne Féminine.

Le moment fort de la journée est sans conteste la tenue de la Langis Caron 150, une épreuve de 150 tours réunissant les meilleurs pilotes de la série ACT, qui a clôturé une journée haute en action.

Consultez notre retour photo complet pour revivre les moments forts de cette première journée de course.