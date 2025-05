Autodrome Chaudière : les doyens montrent les dents et imposent leur loi

C’est finalement ce dimanche 11 mai que la saison 2025 de la Série ACT LMS Québec a pris son envol à l’Autodrome Chaudière, avec la présentation du Langis Caron 150. Initialement prévue la veille, l’épreuve a été repoussée à cause des caprices de dame Nature.

La journée s’est amorcée sous de bons sentiments avec la visite du légendaire Langis Caron, venu partager son expérience et offrir quelques judicieux conseils aux pilotes présents lors de la réunion qui précédait le début des courses. Son intervention remplie de sagesse a su détendre l’atmosphère, et les courses de qualification se sont déroulées dans un calme relatif.

Les vétérans s’imposent, Lauzier explose en qualifications…

Dès le début de la journée, Patrick Laperle (#91QC), un habitué du podium en LMS, a annoncé ses couleurs en s’emparant de la position de commande à la suite d’un dépassement à trois voitures de larges. Sa prestation allait lui garantir la première place sur la grille de départ en vue de la finale de 150 tours. Dany Gariepy (#37QC) comptait sur une voiture très rapide en début de programme ce qui lui a permis, lui aussi, de remporter sa première course de la journée.

Louis-Philippe Lauzier (#72QC) a connu un départ fulgurant en remportant une victoire convaincante sur l’ovale beauceron ce qui lui permettait de voir venir la finale avec beaucoup d’optimisme. Malheureusement pour lui, il n’a pas été en mesure de compléter la finale par la suite.

Un duel de vieux loups : Laperle vs Trépanier

Les 20 premiers tours de la finale ont donné lieu à quelques incidents qui sont venus brouiller les cartes pour plusieurs équipes, forçant plusieurs d’entre elles à revoir leur stratégie. Partant de la première place, Laperle a maintenu la cadence tout au long de la finale glissant à quelques reprises au second rang, mais réussissant à chaque fois à reprendre la tête. Le dernier à avoir tenté de lui ravir la victoire est Dany Trépanier de St-Edouard qui, relégué au 13e rang à la suite d’un accident survenu au 20e tour, est revenu en force pour prendre les commandes de la finale 100 tours plus tard.

C’est finalement au 147e tour que Laperle a réussi à s’imposer pour compléter l’épreuve sur la première marche du podium. Les deux pilotes ont dansé une longue valse de 25 tours s’échangeant du même coup la position de commande à 6 reprises, sans broncher, d’un côté comme de l’autre.

Gariépy solide, Gratton impressionne…

Dany Gariépy, qui prenait le départ de la 5e position, est remonté à la première position au 50e passage pour ensuite demeurer en tête pendant un bon moment. Il a dû lui aussi céder face aux multiples offensives de Laperle et de Trépanier pour finalement se retrouver en 3e position. À 10 tours de la fin, c’est le jeune pilote Félix Gratton (#6QC) de Mirabel qui a joué de prouesses en passant devant Gariepy. À ce moment, on croyait que le jeune Gratton était en route vers son premier podium en LMS.

Ce sera finalement le pilote de la voiture 37 QC qui, dans une ultime manœuvre, lui ravira cette 3e place dans le tout dernier tour de l’épreuve. Gratton mérite le prix de la plus belle remontée offert par Côté Racing Enterprises lui qui prenait le départ du 13e rang pour finalement la compléter au 4e rang. Avec cette performance, Gratton envoie un signal clair voulant qu’il ne sera surtout pas à prendre à la légère dans les prochaines semaines.

Même si les premiers moments de cette finale ont été marqués par de multiples incidents, ce qui s’en est suivi était digne d’une course de championnat de fin de saison avec plusieurs dépassements audacieux et plusieurs luttes sans pitié. À ce chapitre, Pierre-Luc Labbé (25QC) de St-Joseph-De-Beauce a démontré tout son talent. Parti de la 10e place, il a su se frayer un chemin jusqu’en 3e place pour finalement terminer 4e.

C’est Michael Lavoie dans la voiture (78QC) aux couleurs de Beauce Technologie qui prend la 6e place devant Jeff Côté de Beauceville (51QC) et la recrue Junior Lehoux (21L) qui a fait belle figure à sa première sortie. Sébastien Couture (03QC) et Daniel Verner (65QC) complètent le top 10.

Place au Claude Aubin 125 le 24 mai

Le prochain programme de la Série ACT LMS Québec aura lieu à l’Autodrome Montmagny le 24 mai prochain avec la présentation du Premier Claude Aubin 125. Les équipes pourront profiter de nouveaux bonis de performance offerts par les entreprises Aplus Race Co pour le pilote effectuant le tour le plus rapide en qualification et le défi 10 X10 offert par les restaurants Le Shaker de Lévis et de St-Georges-de-Beauce.