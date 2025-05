Marie-Philip Poulin finaliste au titre d'Attaquante de l'année

Pour une deuxième année consécutive, Marie-Philip Poulin se trouve parmi les trois finalistes au titre d'Attaquante de l'année 2025 de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF).

Le prix de l’Attaquante de l’année est remis à l’attaquante ayant démontré les meilleures habiletés à sa position tout au long de la saison régulière. Sarah Fillier des Sirens de New York et Hilary Knight du Fleet de Boston sont également en lice pour ce titre.

Avec cette deuxième nomination, la Beauceronne devient la première joueuse de l’histoire à être finaliste pour ce prix à deux reprises, à la suite d’une saison où elle a terminé meilleure buteuse de la LPHF avec 19 buts. Elle y a ajouté sept passes pour un total de 26 points en 30 matchs, bon pour le quatrième rang. La capitaine de la Victoire s’est illustrée avec un sommet de cinq matchs de plus d’un but, incluant un tour du chapeau, et a établi un record de six buts gagnants en une saison. De ses 19 buts, elle en a marqué 15 à forces égales, trois en avantage numérique et un en désavantage numérique.

Âgée de 34 ans et originaire de Beauceville, Marie-Philip Poulin a inscrit le but le plus rapide de l’histoire de la Ligue, dès la 11e seconde de jeu le 3 mai. Elle a également marqué 10 buts en deuxième période cette saison, un sommet pour un même engagement. Poulin a établi de nouveaux standards dans plusieurs catégories, notamment au chapitre du différentiel (+17), du nombre de buts en fusillade (5), et dans le cercle des mises au jeu avec 669 tentatives et 403 gains.

Un comité de sélection a voté pour six prix de saison régulière de la LPHF, dont celui d’Attaquante de l’année, en plus des équipes d’étoiles (première et deuxième) et de l’équipe d’étoiles des recrues. Le vote a désigné les trois joueuses ayant obtenu le plus grand nombre de points comme finalistes.

Les lauréates de tous les prix de la LPHF seront annoncées le 25 juin au Hard Rock Hotel & Casino à Ottawa.

La saison dernière, Natalie Spooner de Toronto a inscrit son nom dans l’histoire en devenant la première attaquante à décrocher ce prix, devant Marie-Philip Poulin et Alex Carpenter (New York).