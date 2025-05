Courir St-Gédéon: 458 sportifs présents

Après plusieurs années d’attente, le Triathlon du Lac-Poulin sera de retour en Beauce le samedi 13 septembre prochain. Plus de 200 participants sont attendus pour relever le défi sportif de cette 7e édition, accessible et dynamique. Au programme : 750 m de nage, 20 km de vélo et 5 km de course à pied. Les participants peuvent s’inscrire en ...