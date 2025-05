Le Triathlon du Lac-Poulin de retour en septembre prochain

Après plusieurs années d’attente, le Triathlon du Lac-Poulin sera de retour en Beauce le samedi 13 septembre prochain.

Plus de 200 participants sont attendus pour relever le défi sportif de cette 7e édition, accessible et dynamique. Au programme : 750 m de nage, 20 km de vélo et 5 km de course à pied.

Les participants peuvent s’inscrire en solo, en équipe de deux ou trois personnes, ou encore dans le cadre du défi entreprise. Une épreuve de duathlon est également offerte pour ceux qui préfèrent remplacer la nage par une portion de course supplémentaire.

Tous les profits de cet événement seront reversés à la Fondation Santé Beauce-Etchemin, un acteur clé dans l’achat d’équipements médicaux pour les établissements de santé de la région, notamment l’Hôpital de Saint-Georges, les CHSLD et le CLSC de la Beauce et des Etchemins.

Les inscriptions sont maintenant ouvertes et accessibles sur le site internet de la Fondation Santé Beauce-Etchemin.