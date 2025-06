Un programme condensé ce dimanche à l’Autodrome Chaudière

La seconde édition de la course « Je cours Rotary » a rassemblé 260 coureurs ce samedi 31 mai à Saint-Georges. Un chiffre qui double la participation de l’an dernier, signe que l’événement gagne en popularité. Organisée par le Club Rotary de Saint-Georges, la course proposait des parcours de 1, 3, 5 et 10 km, accessibles à tous. Les ...