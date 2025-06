Retour en force des courses à l’Autodrome Chaudière

Après un début de saison freiné par la météo, l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction a enfin pu vibrer au rythme des moteurs, ce dimanche 8 juin, avec un programme condensé qui regroupait plusieurs séries attendues.

Douze pilotes ont participé à la première épreuve de la saison dans la catégorie Nascar Sportman. Après avoir remporté leur qualification respective, Anthony Lessard (no.192) et Tristan Maheux (no.64) ont mené le départ de la finale de 150 tours.

C’est toutefois Hugo Paquet (no.13) qui a su tirer son épingle du jeu, prenant la tête au 114e tour pour remporter la victoire. William Roberge (no.83) et Anthony Lessard complètent le podium.

Nascar Truck

Lors de la deuxième course de la saison de cette division, Jérémy Bergeron (no.81) a remporté une deuxième victoire consécutive en finale, après avoir dépassé Cédric Lemay (no.16) au 34e tour. Félix St-Pierre (no.93.3), recrue cette saison, est monté sur la troisième marche du podium.

Nascar Sport Compact Sénior

Dale Côté (no.59) a signé une deuxième victoire consécutive dans cette catégorie en devançant Maude Sylvain (no.12) et Jacob Laliberté (no.38) lors de la finale de 40 tours. Le respect et la compétitivité ont marqué cette course très disputée.

Nascar Sport Compact Développement

Pour leur première course de la saison, les 18 pilotes en piste ont offert un beau spectacle. Samuel Boissonneault (no.31) a mené la finale de 30 tours du début à la fin, malgré la pression exercée par Jérémy Poulin (no.18). Sandrine Labbé (no.40) a pris la troisième position.

Mini Sportsman

Les jeunes de la relève ont disputé deux finales dans les catégories Développement et Élite.

• En Mini Sportsman Développement, Charly Asselin (no.95) et William Vachon (no.26) se sont partagé les victoires.

• En Mini Sportsman Élite, Antoine Maheu (no.46) et Jérémie Boisclair (no.37) ont chacun remporté une finale.

Légendes Modifiées

Vingt-et-un pilotes étaient inscrits pour cette première manche du Challenge Légendes Modifiées. Après avoir rapidement pris la tête, Jessy Lambert a résisté aux attaques pour remporter la victoire. Il est suivi d’Anthony Bilodeau (no.71) et d’Alexandre Jeannotte (no.69). Gabriel Jeannotte (no.49) et Vincent Fournier (no.20) complètent le top 5.

Les amateurs de stock-car ont rendez-vous le 21 juin à l’Autodrome Chaudière pour l’événement Claude Leclerc 150, avec le retour très attendu de la série ACT US.